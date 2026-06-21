La sokamuturra vuelve a Eibar 8 años después, con polémica y el pueblo dividido
La sokamuturra de Eibar se ha celebrado esta mañana después de que el Ayuntamiento la volviera a incluir en el programa de fiestas tras ocho años. A pesar de la polémica, esta mañana muchos jóvenes han participado en el regreso de este acto a la localidad armera y la protesta ha sido muy reducida.
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Incidencias por el calor extremo
Cerca de la playa de La Arena, en Muskiz, se ha registrado un pequeño incendio, y la visibilidad en carretera ha sido complicada por la zona. Por otro lado, el servicio de Metro Bilbao se ha visto interrumpido por causas técnicas derivadas de las altas temperaturas.
Un incendio de matorrales cerca de La Arena afecta al tráfico en la A-8 en Muskiz
Un incendio de matorrales declarado en las inmediaciones de la A-8, a la altura de Muskiz (Bizkaia), ha afectado a la circulación en la autopista y a los usuarios de la playa de la Arena. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, uno de los carriles de la A-8 se ha visto afectado por el incendio, lo que ha provocado dificultades para el tráfico en la zona. Los recursos de extinción han trabajado para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras áreas cercanas.
Localizada con vida la mujer de 56 años desaparecida en Vitoria-Gasteiz
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Iraetako Trena, que lleva 15 años funcionando, celebra su X encuentro de trenes pequeños
Han reunido trenes que circulan en raíles de cinco pulgadas, o lo que es lo mismo, de 12 centímetros. Unos han provisto bien de carbón los trenes, mientras que algunos otros han tenido que hacer frente a situaciones adversas.
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Miles de personas y agentes sociales, entre ellos miembros de Global Sumud Euskal Herria, se han reunido esta tarde en Bilbao para protestar "contra la impunidad y la represión policial". Denuncian la "campaña de criminalización contra el movimiento popular" del Gobierno Vasco y la "brutalidad de la Ertzaintza", y advierten de que el PNV "limita el derecho a la protesta a lo que es de su interés".
Casi 48 000 personas han participado en la segunda jornada de la OPE de Osakidetza, y el domingo será el turno de otras 43 000
Desde el viernes y hasta el domingo se están realizando en el BEC los exámenes correspondientes de 9 categorias profesionales, con un total de 101 000 personas candidatas y 3764 plazas en oferta.
Atendidas varias personas por inhalar humo en un incendio en una fábrica abandonada de Vitoria
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Controlado un incendio forestal junto al embalse El Ferial, en las Bardenas Reales
Un amplio dispositivo ha logrado frenar el avance del fuego, que ha calcinado entre 4 y 5 hectáreas de arbolado. Las autoridades piden extremar la precaución en el inicio de la temporada de más calor.
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El detenido se dio a la fuga este jueves tras ser visto estacionado presuntamente consumiendo estupefacientes y tener la intención de incorporarse a la circulación.