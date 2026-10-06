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La Educación para en Iparralde en una nueva jornada de huelga
Euskaraz irakurri: Hezkuntza Ipar Euskal Herrian greba egun berri batean
Muchos liceos, como el Etxepare de Baiona, permanecen bloqueados desde el pasado jueves. Los estudiantes piden más recursos en educación, y hoy la protesta coincide con la huelga del profesorado.
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