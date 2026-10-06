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La Educación para en Iparralde en una nueva jornada de huelga

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hezkuntza Ipar Euskal Herrian greba egun berri batean

EITB

Última actualización

Muchos liceos, como el Etxepare de Baiona, permanecen bloqueados desde el pasado jueves. Los estudiantes piden más recursos en educación, y hoy la protesta coincide con la huelga del profesorado.

Educación Iparralde Francia Sociedad

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