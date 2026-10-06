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Beste greba egun bat dute gaur hezkuntzan Iparraldean, baliabide gehiago eskatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Lizeo asko, Baionako Etxepare adibidez, blokeatuta daude joan den ostegunetik. Ikasleek baliabide gehiago eskatzen dituzte, eta gaurko protestak bat egin du irakasleek deitutako grebarekin.

Hezkuntza Iparralde Frantzia Gizartea

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