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Beste greba egun bat dute gaur hezkuntzan Iparraldean, baliabide gehiago eskatzeko
Lizeo asko, Baionako Etxepare adibidez, blokeatuta daude joan den ostegunetik. Ikasleek baliabide gehiago eskatzen dituzte, eta gaurko protestak bat egin du irakasleek deitutako grebarekin.
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