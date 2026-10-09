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Recuerdan a la desahuciada Maricarmen Abascal en la plaza del Arriaga de Bilbao

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Maricarmen Abascal etxegabetua gogoratu dute Bilboko Arriaga plazan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maricarmen Abascal etxegabetua gogoratu dute Bilboko Arriaga plazan

Agencias | EITB

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Se han colocado flores y velas en recuerdo de la mujer de 87 años fallecida en el hospital. En el emotivo acto han recordado sus palabras: "Luchad por lo que es vuestro".

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