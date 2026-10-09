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Maricarmen Abascal etxegabetua gogoratu dute Bilboko Arriaga plazan

Iragarkia
Maricarmen Abascal etxegabetua gogoratu dute Bilboko Arriaga plazan
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Loreak eta kandelak jarri dituzte ospitalean hil den 87 urteko emakumea gogoratzeko. Ekitaldi hunkigarrian haren hitzak ekarri dituzte gogora: "Borrokatu zuena denaren alde".

Bilbo Salaketak Bizkaia Gizartea

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