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Córdoba (Argentina) acoge la Semana Nacional Vasca, la principal cita anual de la diáspora vasco-argentina

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Córdoba (Argentina) acoge la Semana Nacional Vasca, la principal cita anual de la diáspora vasco-argentina
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Aste Nazionala hartu du Cordobak (Argentina), euskal diasporaren urteroko hitzordu nagusia

EITB

Última actualización

Se han celebrado partidos de pelota, exhibiciones de herri kirolak y actuaciones de grupos de danza y formaciones musicales. A la provincia de Córdoba han llegado 900 personas procedentes de distintos puntos de Argentina para compartir cultura, lengua, tradiciones y vínculos con Euskadi.

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