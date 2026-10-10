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Córdoba (Argentina) acoge la Semana Nacional Vasca, la principal cita anual de la diáspora vasco-argentina
Se han celebrado partidos de pelota, exhibiciones de herri kirolak y actuaciones de grupos de danza y formaciones musicales. A la provincia de Córdoba han llegado 900 personas procedentes de distintos puntos de Argentina para compartir cultura, lengua, tradiciones y vínculos con Euskadi.
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