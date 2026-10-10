Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Euskal Aste Nazionala hartu du Cordobak (Argentina), euskal diasporaren urteroko hitzordu nagusia
Pilota partidak, herri kirolen erakustaldiak eta dantza zein musika taldeen emanaldiak izan dira. Cordobako probintziara 900 pertsona iritsi dira Argentinako hainbat tokitatik kultura, euskara eta Euskadirekiko loturak partekatzeko, besteak beste.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Elkarretaratzea egin dute Arrasaten duela astebete Maritxu Kajoin adin txikiko batek jasandako sexu erasoa gaitzesteko
ZUZENEAN
Duela min.
Epailearen aurrera eraman dute Arrasaten adingabe bati sexu erasoa egiteagatik Ermuan atxilotutako gizona
ZUZENEAN
Duela min.
Bilboko Zazpikaleetako 120 bat saltoki kaltetu dira larunbateko euri erauntsiaren ondorioz
ZUZENEAN
Duela min.
Maricarmen Abascal etxegabetua gogoratu dute Bilboko Arriaga plazan
ZUZENEAN
Duela min.
Arrasateko adingabe bati ustez sexu-erasoa egin zion gizon batek ihes egin du, Eibarko epaitegiak aske utzi ondoren
ZUZENEAN
Duela min.
Adingabe bati Maritxu Kajoi festan egindako sexu-erasoa gaitzetsi du Arrasateko Udalak
ZUZENEAN
Duela min.
Bi atxilotu, adingabe bat tartean, Urdulizko jaietan botila hautsiak erabiliz lapurreta egiteagatik
ZUZENEAN
Duela min.
Bularreko minbizia gizonen kontua ere bada: tumoreen % 80 berandu diagnostikatzen dira
ZUZENEAN
Duela min.
3,6 graduko lurrikara batek Iruñerria astindu du
Gehiago ikusi