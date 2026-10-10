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Euskal Aste Nazionala hartu du Cordobak (Argentina), euskal diasporaren urteroko hitzordu nagusia

Iragarkia
Córdoba (Argentina) acoge la Semana Nacional Vasca, la principal cita anual de la diáspora vasco-argentina
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Pilota partidak, herri kirolen erakustaldiak eta dantza zein musika taldeen emanaldiak izan dira. Cordobako probintziara 900 pertsona iritsi dira Argentinako hainbat tokitatik kultura, euskara eta Euskadirekiko loturak partekatzeko, besteak beste.

Argentina Euskal Autonomia Erkidegoa Latinoamerika Gizartea

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