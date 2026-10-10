Prisión para el hombre detenido en Ermua por la agresión sexual a una menor en Arrasate

El hombre de 33 años detenido ayer en Ermua (Bizkaia) acusado de agredir sexualmente a una menor en la fiesta de Maritxu Kajoi de Arrasate (Gipuzkoa) ha ingresado en prisión, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El arresto se produjo ayer a la tarde por orden judicial, ya que el varón no se presentó a la citación que tenía en el Juzgado de Bergara por esta causa. El caso se remonta al sábado pasado, cuando una menor denunció haber sido víctima de una agresión sexual y dos hombres fueron detenidos en Soraluze por su presunta participación.

El caso es que, tras la detención, el Juzgado de guardia de Eibar les dejó en libertad con medidas cautelares. A los dos se les retiró el pasaporte y se les citó para declarar ante el juzgado de Bergara, al ser el competente de instruir la agresión sexual. Uno de los arrestados compareció y se ordenó su ingreso en prisión; el otro, el ahora detenido no se presentó y fue dictada contra él una orden de búsqueda y detención.