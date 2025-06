La programación cultural en Euskadi: viva, pero asimétrica

Para algunos ámbitos es bastante difícil garantizar el acceso a la cultura a la ciudadanía: municipios con menos de 10 eventos al año, comarcas que apenas tienen programación en euskera, o rincones que no ofrecen determinadas actividades, entre otros. La brecha cultural no siempre es evidente, pero existe. Kulturklik es útil para hacernos una imagen general de la situación, pero tiene un límite, es voluntario y no recoge todos y cada uno de los eventos que se programan en nuestro territorio. Generalmente, están excluidas las actividades organizadas especialmente por circuitos alternativos y agentes locales, por lo que esto sugiere que la realidad puede ser aún más desequilibrada de lo que muestran estos datos.

Por lo tanto, la red cultural vasca, aunque viva, consolidada y diversa, tiene luces y sombras. Hay una base sólida: multitud de eventos, una amplia red de festivales, una infraestructura sólida y una apuesta creciente por el euskera. Pero también hay retos urgentes: equilibrar la oferta territorio a territorio, dar visibilidad a los pueblos pequeños, garantizar la sostenibilidad de los festivales y reforzar la presencia del euskera en todas las comarcas.

Sumando los datos mencionados, la pregunta es clara: ¿Qué se puede hacer para hacer llegar la cultura a todas las personas y en igualdad de condiciones? ¿Reforzar la centralización de recursos o priorizar la descentralización que favorezca el protagonismo de los municipios pequeños? Sea cual sea el modelo, es fundamental no olvidar que la cultura es un derecho, por lo que debe estar garantizada para todas las personas, independientemente de dónde vivan.