Guía para asistir al concierto que Fermin Muguruza ofrecerá esta noche en Irun

El polifacético artista volverá a tocar en su barrio, en la plaza Urdanibia, tras más de una década, y conocedores del gentío que se prevé para el concierto, el Ayuntamiento ha elaborado un mapa con información práctica para quienes acudan al gran evento.
Fermin Muguruza, en el concierto de Anoeta.
Euskaraz irakurri: Fermin Muguruzak gaur gauean Irunen eskainiko duen kontzertura joateko gida
EITB

Ya está todo listo en Irun para acoger uno de los conciertos más esperados del año. El cantante irundarra Fermin Muguruza volverá a tocar este jueves en las fiestas de su barrio natal, Mosku , tras más de una década sin hacerlo. Lo hará en el marco de su vuelta a los escenarios para celebrar sus 40 años sobre los escenarios.

El espectáculo arrancará a las 21.00 horas en la plaza Urdanibia con la actuación de Iñigoren Dizipuloak, banda homenaje a su hermano Iñigo Muguruza, y se prevé que el evento sea multitudinario. 

Tanto es así que el Ayuntamiento de la localidad ha difundido un mapa con información práctica para todos aquellos que se acerquen al municipio desde otros enclaves de Gipuzkoa y, por supuesto, para los propios irundarras. 

El ayuntamiento ha colocado una plataforma para personas con movilidad reducida –con espacio para 20 personas–, y una pantalla gigante, ambas en el parque Sargia. Asimismo, el consistorio ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que hagan uso del transporte público. Además del parking disuasorio de Ficoba, se habilitarán los patios del colegio de secundaria de Eguzkitza y Dunboa.

Mapa para asistir al concierto de Fermin Muguruza en Irun

Del mismo modo, Euskotren reforzará el servicio entre Irun y Donostia antes y después del concierto con trenes cada media hora. En cuanto a Lurraldebus, la línea 77 entre Hondarribia y Donostia también funcionará con una frecuencia de 30 minutos durante toda la madrugada.

Información práctica sobre el concierto de Fermin Muguruza

SERVICIOS 
  • Pantalla gigante: Se colocará una pantalla gigante en la plaza Sargia para que las personas que asistan al concierto puedan seguir la actuación desde este espacio.
  • Punto morado: Se instalará un punto morado para sensibilizar, prevenir y actuar ante posibles casos de violencias machistas. El punto morado contará con un equipo de profesionales.
  • Accesibilidad: Una plataforma con rampa y aforo para 20 personas estará disponible en la plaza Urdanibia para personas con movilidad reducida. Será necesario haberse inscrito previamente a través de la web municipal, aunque podrán acceder sin inscripción si quedan plazas libres. El acceso estará regulado por personal habilitado.

TRANSPORTE Y APARCAMIENTO

Con el objetivo de reducir el tráfico en el centro urbano, se recomienda el uso del transporte público. Para ello, se reforzarán los servicios:

  • Euskotren: Trenes cada 30 minutos entre Irun y Donostia antes y después del concierto.
  • Lurraldebus línea E77 (Ekialdebiz): Servicios cada 30 minutos entre Hondarribia y Donostia durante toda la madrugada.
Fermin Muguruza Irún Gipuzkoa Música Música vasca Cultura

