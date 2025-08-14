Guía para asistir al concierto que Fermin Muguruza ofrecerá esta noche en Irun

Ya está todo listo en Irun para acoger uno de los conciertos más esperados del año. El cantante irundarra Fermin Muguruza volverá a tocar este jueves en las fiestas de su barrio natal, Mosku , tras más de una década sin hacerlo. Lo hará en el marco de su vuelta a los escenarios para celebrar sus 40 años sobre los escenarios.

El espectáculo arrancará a las 21.00 horas en la plaza Urdanibia con la actuación de Iñigoren Dizipuloak, banda homenaje a su hermano Iñigo Muguruza, y se prevé que el evento sea multitudinario.

Tanto es así que el Ayuntamiento de la localidad ha difundido un mapa con información práctica para todos aquellos que se acerquen al municipio desde otros enclaves de Gipuzkoa y, por supuesto, para los propios irundarras.

El ayuntamiento ha colocado una plataforma para personas con movilidad reducida –con espacio para 20 personas–, y una pantalla gigante, ambas en el parque Sargia. Asimismo, el consistorio ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que hagan uso del transporte público. Además del parking disuasorio de Ficoba, se habilitarán los patios del colegio de secundaria de Eguzkitza y Dunboa.