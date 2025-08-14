Guía para asistir al concierto que Fermin Muguruza ofrecerá esta noche en Irun
Ya está todo listo en Irun para acoger uno de los conciertos más esperados del año. El cantante irundarra Fermin Muguruza volverá a tocar este jueves en las fiestas de su barrio natal, Mosku , tras más de una década sin hacerlo. Lo hará en el marco de su vuelta a los escenarios para celebrar sus 40 años sobre los escenarios.
El espectáculo arrancará a las 21.00 horas en la plaza Urdanibia con la actuación de Iñigoren Dizipuloak, banda homenaje a su hermano Iñigo Muguruza, y se prevé que el evento sea multitudinario.
Tanto es así que el Ayuntamiento de la localidad ha difundido un mapa con información práctica para todos aquellos que se acerquen al municipio desde otros enclaves de Gipuzkoa y, por supuesto, para los propios irundarras.
El ayuntamiento ha colocado una plataforma para personas con movilidad reducida –con espacio para 20 personas–, y una pantalla gigante, ambas en el parque Sargia. Asimismo, el consistorio ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que hagan uso del transporte público. Además del parking disuasorio de Ficoba, se habilitarán los patios del colegio de secundaria de Eguzkitza y Dunboa.
Del mismo modo, Euskotren reforzará el servicio entre Irun y Donostia antes y después del concierto con trenes cada media hora. En cuanto a Lurraldebus, la línea 77 entre Hondarribia y Donostia también funcionará con una frecuencia de 30 minutos durante toda la madrugada.
Información práctica sobre el concierto de Fermin Muguruza
- Pantalla gigante: Se colocará una pantalla gigante en la plaza Sargia para que las personas que asistan al concierto puedan seguir la actuación desde este espacio.
- Punto morado: Se instalará un punto morado para sensibilizar, prevenir y actuar ante posibles casos de violencias machistas. El punto morado contará con un equipo de profesionales.
- Accesibilidad: Una plataforma con rampa y aforo para 20 personas estará disponible en la plaza Urdanibia para personas con movilidad reducida. Será necesario haberse inscrito previamente a través de la web municipal, aunque podrán acceder sin inscripción si quedan plazas libres. El acceso estará regulado por personal habilitado.
TRANSPORTE Y APARCAMIENTO
Con el objetivo de reducir el tráfico en el centro urbano, se recomienda el uso del transporte público. Para ello, se reforzarán los servicios:
- Euskotren: Trenes cada 30 minutos entre Irun y Donostia antes y después del concierto.
- Lurraldebus línea E77 (Ekialdebiz): Servicios cada 30 minutos entre Hondarribia y Donostia durante toda la madrugada.
El largometraje dirigido por Asier Altuna (Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste, Amama…), llegará a los cines el próximo día 10 de octubre, tras su paso por el Festival de San Sebastián donde se estrenará en la Sección Oficial, pero fuera de concurso. El "drama histórico con tintes musicales" está basado en la novela Elkarrekin esnatzeko ordua de Kirmen Uribe, que recoge la vida de Karmele Urresti y Txomin Letamendi. Jone Laspiur y Eneko Sagardoy protagonizan la película, que cuenta con la participación de EITB, acompañados por Nagore Aranburu y Javier Barandiaran en los papeles de la madre y el padre de Karmele.
Ha sido la última edición de Miguel Martín como director, aunque seguirá "al servicio" del festival donostiarra. Martín ha destacado el aforo al completo de 17 conciertos de pago y el prácticamente lleno del resto. Los 52 conciertos gratuitos han sumado 158 700 personas y los de pago 20 480.
Hasta el domingo Bilbao se convierte en la capital mundial del blues donde no faltarán las leyendas y las sorpresas. Este viernes es el turno de Mississippi Queen & The Wet Dogs, The Kings of Blues y Blackburn Brothers.
El cantante británico, que ya se convertido casi en uno de los habituales en en el Festival de Jazz de San Sebastián con esta su quinta visita a la cita musical donostiarra, ha sido el encargado de abrir esta edición. Este no será el único concierto que ofrecerá en este Jazzaldia, y es que Jamie Cullum se subirá este miércoles al escenario de la playa de Zurriola para ofrecer un concierto gratuito que promete que será "una fiesta".
