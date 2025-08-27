Euskal Kultur Erakundea ve su labor “amenazada”
Por primera vez en 30 años, el Gobierno de Francia recortará la subvención que recibe EKE. Esto podría “poner en peligro” la misión de la asociación, que impulsa la cultura vasca en Iparralde.
Euskal Kultur Erakundea, instituto cultural vasco que apoya el desarrollo y la expansión de la cultura vasca en Iparralde, ha denunciado que verá disminuida la subvención que recibe del Gobierno de Francia: la ayuda se recortará un 15 % y será, por tanto, de 30 000 euros menos.
La decisión ha generado “malestar” dentro de la institución, ya que “hace peligrar” su labor. Según han explicado en una nota, de materializarse el anuncio, estarían “amenazados” varios puestos de trabajo y la ayuda que prestan a más de 200 asociaciones culturales.
EKE ha conocido la decisión del Gobierno “repentinamente” y por correo electrónico, una vez la financiación de proyectos para 2025 estaba en marcha, y peligra la hoja de ruta diseñada para los próximos cuatro años.
Está por ver cuál será la respuesta del resto de asociaciones colaboradoras (región de Nueva Aquitania, departamento de Pirineos Atlánticos, Euskal Hirigune Elkargoa y el Gobierno Vasco, entre otras), pero EKE ha acusado a la administración del Estado de no estar a la altura del desafío por salvar el euskera y la cultura vasca, y ha manifestado que los recortes influirán en “todo” el ecosistema cultural vasco: cohesión social, derechos culturales y dinámicas de construcción popular.
La próxima reunión del consejo de administración de la asociación tendrá lugar el 13 de septiembre.
