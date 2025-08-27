Subvenciones
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Euskal Kultur Erakundea ve su labor “amenazada”

Por primera vez en 30 años, el Gobierno de Francia recortará la subvención que recibe EKE. Esto podría “poner en peligro” la misión de la asociación, que impulsa la cultura vasca en Iparralde.  

Lota jauregia, Euskal Kultur Erakundearen egoitza
Euskaraz irakurri: Euskal Kultur Erakundearen lana, “mehatxupean”
author image

EITB

Última actualización

Euskal Kultur Erakundea, instituto cultural vasco que apoya el desarrollo y la expansión de la cultura vasca en Iparralde, ha denunciado que verá disminuida la subvención que recibe del Gobierno de Francia: la ayuda se recortará un 15 % y será, por tanto, de 30 000 euros menos. 

La decisión ha generado “malestar” dentro de la institución, ya que “hace peligrar” su labor. Según han explicado en una nota, de materializarse el anuncio, estarían “amenazados” varios puestos de trabajo y la ayuda que prestan a más de 200 asociaciones culturales.

EKE ha conocido la decisión del Gobierno “repentinamente” y por correo electrónico, una vez la financiación de proyectos para 2025 estaba en marcha, y peligra la hoja de ruta diseñada para los próximos cuatro años.

Está por ver cuál será la respuesta del resto de asociaciones colaboradoras (región de Nueva Aquitania, departamento de Pirineos Atlánticos, Euskal Hirigune Elkargoa y el Gobierno Vasco, entre otras), pero EKE ha acusado a la administración del Estado de no estar a la altura del desafío por salvar el euskera y la cultura vasca, y ha manifestado que los recortes influirán en “todo” el ecosistema cultural vasco: cohesión social, derechos culturales y dinámicas de construcción popular.

La próxima reunión del consejo de administración de la asociación tendrá lugar el 13 de septiembre. 

Cultura Iparralde

Más noticias cultura

teaser Karmele nueva película de Asier Altuna con Jone Laspiur y Eneko Sagardoy
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El tráiler de ‘Karmele’, la nueva película de Asier Altuna, en exclusiva

El largometraje dirigido por Asier Altuna (Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste, Amama…), llegará a los cines el próximo día 10 de octubre, tras su paso por el Festival de San Sebastián donde se estrenará en la Sección Oficial, pero fuera de concurso. El "drama histórico con tintes musicales" está basado en la novela Elkarrekin esnatzeko ordua de Kirmen Uribe, que recoge la vida de Karmele Urresti y Txomin Letamendi. Jone Laspiur y Eneko Sagardoy  protagonizan la película, que cuenta con la participación de EITB, acompañados por Nagore Aranburu y Javier Barandiaran en los papeles de la madre y el padre de Karmele.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jamie Cullum levanta el telón del Jazzaldia con un concierto "íntimo" en el Kursaal

El cantante británico, que ya se convertido casi en uno de los habituales en en el Festival de Jazz de San Sebastián con esta su quinta visita a la cita musical donostiarra, ha sido el encargado de abrir esta edición. Este no será el único concierto que ofrecerá en este Jazzaldia, y es que Jamie Cullum se subirá este miércoles al escenario de la playa de Zurriola para ofrecer un concierto gratuito que promete que será "una fiesta".

Cargar más