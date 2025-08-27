Euskal Kultur Erakundearen lana, “mehatxupean”
Euskal Kultur Erakundeak, 1990etik Ipar Euskal Herrian euskal kulturaren garapena eta hedadura sostengatzen dituen erakundeak, salatu du Frantziako Estatuaren partetik jasotzen duen dirulaguntza nabarmen jaitsiko dela: %15 txikiagoa izango da, iazkoarekin alderatuta, 30.000 euro gutxiago.
Horrek “ezinegona” sortu du erakundearen baitan, haren lana “arriskuan” jar bailezake erabaki horrek. Ohar bidez jakinarazi dutenez, iragarritakoa betetzen bada, lanpostu batzuk eta 200 kultur-elkarteri ematen dioten laguntza mehatxupean egongo dira.
Erabakia email bidez eta “bat-batean” jakinarazi diete, uztailean, 2025eko proiektuak eta finantzamenduak jada martxan direnean, eta lau urteko bideorria zalantzan jar lezake.
Ikustekoa da beste erakunde diruztzatzaileek (Aktiania Berria eskualdea, Pirinio Atlantikoetako eskualdea, Euskal Hirigune Elkargoa eta Eusko Jaurlaritza, tartean) zer erantzuten duten, baina Estatuari leporatu diote euskara eta euskal kultura salbatzeko erronkaren tamaina ez neurtzea, eta murrizketak euskal kulturaren ekosistema "osoari" eragingo diola urte dute: lotura sozialei, kultur eskubideei eta herri sorkuntzaren dinamikari.
Elkarteko administrazio kontseiluaren hurrengo bilera irailaren 13an egingo dute.
