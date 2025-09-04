óbito
Muere el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años

Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos en curso y futuros.
MILAN (Italy), 04/09/2025.- (FILE) - Italian designer Giorgio Armani arrives for a party for the reopening of his boutique in Montenapoleone street on the occasion of the 40th anniversary of the brand Armani, in Milan, Italy, 29 April 2015 (reissued 04 September 2025). Armani has died at the age 91, his company confirmed on 04 September 2025. (Italia) EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI
El icónico diseñador, Giorgio Armani. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Giorgio Armani diseinatzaile italiarra hil zen 91 urte zituela
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El diseñador Giorgio Armani ha fallecido este jueves 4 de septiembre a los 91 años, según ha informado el Grupo Armani con "con infinita tristeza" por la muerte de su creador, fundador y "fuerza motriz incansable".

El 'Señor Armani', como siempre fue llamado con “respeto y admiración” por empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos en curso y futuros.

A lo largo de los años, Giorgio Armani construyó una visión que se expandió desde la moda hacia todos los aspectos de la vida, anticipándose a los tiempos con extraordinaria claridad y pragmatismo.

El diseñador tenía una curiosidad inagotable y una profunda atención al presente y a las personas. En este recorrido, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos.

"Siempre atento a las necesidades de la comunidad, estuvo activo en múltiples frentes, en especial apoyando a su amada Milán", añade la compañía.

Giorgio Armani es una empresa con 50 años de historia. Desde el grupo destacan que la independencia, de pensamiento y de acción, fue siempre el sello personal del diseñador.

La compañía es, hoy y siempre, el reflejo de ese espíritu. Su familia y sus empleados llevarán adelante el Grupo, en respeto y continuidad de estos valores.

La capilla ardiente se instalará desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, en Milán, dentro del Armani/Teatro. Conforme a los deseos expresos de Giorgio Armani, el funeral se celebrará en privado.

