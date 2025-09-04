Heriotza
Giorgio Armani diseinatzaile italiarra hil da, 91 urte zituela

Amaierara arte nekaezina, bere azken egunetara arte lan egin zuen, eta enpresan, bildumetan eta abian diren eta etorkizunean izango diren proiektu ugarietan aritu zen.
MILAN (Italy), 04/09/2025.- (FILE) - Italian designer Giorgio Armani arrives for a party for the reopening of his boutique in Montenapoleone street on the occasion of the 40th anniversary of the brand Armani, in Milan, Italy, 29 April 2015 (reissued 04 September 2025). Armani has died at the age 91, his company confirmed on 04 September 2025. (Italia) EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI
Giorgio Armani diseinatzaile ikonikoa. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Giorgio Armani diseinatzailea ostegun honetan hil da, irailaren 4an, 91 urte zituela.

Armani Jauna gisa "begirunez eta mirespenez" ezaguna zena langile eta laguntzaileen artean, bakean hil da, bere ingurukoez lagunduta. Amaierara arte nekaezina, bere azken egunera arte lan egin zuen, eta enpresan, bildumetan eta abian diren eta etorkizunean izango diren proiektu ugarietan aritu zen.

Urteetan zehar, Giorgio Armanik modatik bizitzaren alderdi guztietara hedatu zen ikuspegi bat eraiki zuen, garaiei aparteko argitasunez eta pragmatismoz aurrea hartuz.

Diseinatzaileak jakin-min agortezina zuen, eta orainari eta pertsonei arreta sakona eskaintzen zien. Ibilbide horretan, elkarrizketa irekia ezarri zuen publikoarekin, eta pertsona maitatua eta errespetatua bihurtu zen, guztiekin konektatzeko duen gaitasunagatik.

"Komunitatearen beharrei adi beti, fronte askotan egon zen aktibo, bereziki Milan maiteari lagunduz", adierazi du Armani konpainiak.

Giorgio Armani 50 urteko historia duen enpresa da. Taldeak nabarmendu duenez, independentzia, pentsamenduarena eta ekintzarena, diseinatzailearen zigilu pertsonala izan zen beti.

Konpainia da, gaur eta beti, espiritu horren isla. Haren familiak eta langileek aurrera eramango dute Taldea, balio horien errespetuan eta jarraitutasunean.

Hil-kapera irailaren 6tik, larunbata, 7ra, igandea, egongo da Milanen, Armani Antzokiaren barruan. Giorgio Armaniren esanbidezko nahien arabera, hileta pribatuan egingo da.

