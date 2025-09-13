Protesta
Protesta del Instituto Cultural Vasco por la reducción de presupuesto

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elkarretaratzea egin dute Uztaritzen Euskal Kultur Erakundeak deituta

El Estado francés reducirá su presupuesto a la organización que promueve los proyectos de los agentes culturales de Iparralde. Para denunciar la situación han realizado una protesta artística al comienzo del consejo de administración.

Iparralde Cultura

Escultura de Chillida en el Bellas Artes de Bilbao
18:00 - 20:00
Hace  min.

Regresa a Bilbao la escultura "Elogio del Hierro III" de Eduardo Chillida

La escultura monumental de Eduardo Chillida "Elogio del Hierro III" se encuentra ya instalada en la entrada del Museo Bellas Artes de Bilbao tras haber permanecido desde 2018 en Chillida Leku por razones de conservación. La obra, de cuatro metros de altura y 18 toneladas de peso, fue creada por encargo del BBVA en 1991 y había permanecido previamente ubicada durante cerca de dos décadas en la Gran Vía de la capital vizcaína.
