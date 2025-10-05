Concierto
El "último akelarre antifascista" de Fermin Muguruza

Euskaraz irakurri: Iruñeko kontzetua, Fermin Muguruzaren "azken akelarre antifaxista"
Muguruza despidió el sábado en el Navarra Arena, ante 11.000 seguidores, su gira internacional, con un repaso a su trayectoria musical y un recuerdo para Iñigo Cabacas y Aitor Zabaleta, así como para el pueblo palestino.

 

Música Cultura Fermin Muguruza Conciertos Pamplona Navarra

