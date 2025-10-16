5-8 diciembre
Durangoko Azoka mira a su 60ª edición convertida en “el Festival de la Cultura”

La Feria de Durango utilizará a partir de este año el sobrenombre “la Feria de la Cultura”, y ha anunciado que Iratxe Reparaz ha sido la encargada de diseñar la imagen de su 60ª edición. 

Durangoko Azokaren 60. edizioaren kartela, Iratxe Reparazek egina.
Natxo Velez | EITB

La organización de la Durangoko Azoka ha comenzado a desgranar esta mañana, en una rueda de prensa celebrada en Landako, su 60ª edición, que tendrá lugar entre los días 5 y 8 de diciembre.   

En el acto, el coordinador de la asociación Gerediaga, Beñat Gaztelumendi, ha subrayado dos aspectos: por un lado, que cambiarán la dinámica a tenor de la que se elegía un lema por edición y se fijará un único lema (“Kulturaren Jaialdia” – el Festival de la Cultura), y, por otro, que esta 60ª edición vendrá apoyada por muchos carteles en lugar de una única imagen.  

La creadora de la imagen gráfica de esta edición, la directora de arte Iratxe Reparaz, ha resumido así su trabajo: “La Durangoko Azoka no se puede resumir en una sola imagen”. Cada cartel representa una manera de vivir la cultura vasca, según Reparaz: “Colores vivos, diversas disciplinas y formas irregulares, que representan la libre energía y el ambiente festivalero de esta feria”.

“Como la propia lengua, la feria también está en movimiento, y toma nuevas formas. Por eso celebramos su infinidad: infinitos carteles para una cultura que no cesa de reinventarse”, ha argumentado Reparaz.

En el acto de esta mañana, Beñat Gaztelurrutia ha recordado a Izaskun Ellakuriaga Bustinza, miembro de la asociación Gerediaga fallecida el pasado mes de julio que ha colaborado en la organización de la Durangoko Azoka a lo largo de varios años: “En esta edición, recordaremos y le reconoceremos su trabajo por apoyar la cultura vasca durante tantos años”.

Además, Gaztelurrutia ha añadido que el pueblo de Palestina estará “muy presente” en la feria: “Tanto en los preparativos como todos los días de Azoka, hacemos un llamamiento a que cese de una vez por todas el genocidio. En tanto en cuanto, la cultura también es abrir puertas al espíritu crítico y la imaginación, que nuestra iniciativa sirva para unirnos en busca de un mundo más justo y más humano”. 

Durango Azokako kartela, Iratxe Reparazek eginda
