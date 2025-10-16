Durangoko Azoka 60. edizioari begira, “Kulturaren Jaialdia” leloari helduta
Durangoko Azokako arduradunak aurten abenduaren 5etik 8ra egingo duten topaketaren inguruko zertzeladak aletzen hasi dira gaur, Landako gunean emandako prentsaurrekoan.
Ekitaldian, bi berrikuntza nagusi azpimarratu ditu Beñat Gaztelurrutia Gerediaga elkarteko koordinatzaileak; batetik, azkenaldian urtero asmatu den leloaren dinamika eraldatu eta lerroburu bakarra sortu izana (“Kulturaren Jaialdia”), eta, bestetik, kartel bakarra barik, kartel asko sortu izana 60. ediziorako.
Iruditeria horren egileak, Iratxe Reparaz arte zuzendariak, honela azaldu du: “Azoka ezin da irudi bakar batean laburbildu”. Kartel bakoitza euskal kultura bizitzeko modu bat da, Reparazen hitzetan: “Kolore biziak, diziplina anitzak eta forma irregularrak, azoka honen energia libre eta jaialdi giroa islatzen dutenak”.
“Hizkuntza bera bezala, azoka ere mugimenduan dago, aldatzen da, eta forma berriak hartzen ditu. Horregatik ospatzen dugu infinitutasuna: kartel infinituak, etengabe berrasmatzen den kultura baterako”, argudiatu du Reparazek.
Gaurko ekitaldian, Beñat Gaztelurrutiak Izaskun Ellakuriaga Bustinza hartu du gogoan, urte luzez Durangoko Azokaren antolakuntzan ibilitako Gerediaga elkarteko lankide ohia, uztailean zendutakoa: “Aurtengo edizio honetan hogei urtez euskal kultura sustatzeko eginiko lana gogoratu eta aitortuko dugu”, azaldu du.
Gainera, aurtengo Durangoko Azokan Palestinako herria “oso presente” egongo dela erantsi du Gaztelurrutiak: “Bai prestaketan zein azokako egun guztietan genozidioa behin betiko gelditzeko deia egingo dugu”, ohartarazi du. “Kultura kritikotasunari eta irudimenari ateak irekitzea ere badenez, gure ekimenak balio dezala mundu justuago eta gizatiarrago baten aldeko bidean elkartzeko”.
Albiste gehiago kultura
Sitgesen lehiatuko da "Singular", Alberto Gastesiren bigarren film luzea
Duela hamar urte garatzen hasi zen zientzia-fikziozko drama humanista bat da. Adimen Artifizialaren eta giza doluaren mugak aztertzen dira EITBk babestutako lan horretan. Sitgesko jaialdiko sail ofizialean lehiatuko da Alberto Gastesi eta Alex Merino donostiarrek idatzitako filma.
Lara Izagirreren "El regalo" film laburrak lehen saria eskuratu du Berlinen, Ake Dikhea zinema-jaialdian
Bilboko Otxarkoaga auzoko hiru emakumerekin grabatutako film laburrak ijitoek pairatzen duten diskriminazioa du ardatz.
Paul Urkijok "Gaua" film berria aurkeztu du Sitgesko jaialdian
Zuzendari gasteiztarrak bere hirugarren lana aurkeztu du. EITBren babesa duen film honek patriarkatuaren boterea eta emakumeen arteko enpatia erakusten ditu, XVII. mendeko sorgin ehiza ardatz hartuta. Azaroaren 14an iritsiko da zinema-aretoetara.
EzBerdin Berdinak esperientzia artistikoa biran, Eusko Ikaskuntzaren eskutik
Kukai Dantza Taldeak eta hainbat diziplinatako euskal sortzaileek egingo duten ikuskizunaren emanaldiak urriaren 24an Bilbon hasi, eta abendura bitartean taularatuko dituzte.
Fermin Muguruzaren "azken akelarre antifaxista"
Navarra Arenan agurtu zuen larunbatean bere nazioarteko bira abeslari irundarrak, 11.000 jarraitzaileren aurrean. Bere musika ibilbideari errepasoa egin, eta Iñigo Cabacas eta Aitor Zabaleta izan zituen gogoan atzokoan, bai eta palestinar herria ere.
Fermin Muguruza: "Bira garrantzisua izan da ikusteko non nengoen, non egon naizen eta non nago orain"
Fermin Muguruzak birako azken kontzertua eskainiko du bihar, Iruñean. Berezia izango dela dio musikariak; izan ere, familia eta ezagunak izango ditu bertan. Muguruzak errepasoa egin du azken bira honek utzitako momenturik goxoenak azalduz; horien artean, Madrilgo kontzertua eta birak utzitako irakaspenak.
Jose Ramon Soroizek irabazi du interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra, Zhao Xiaohong aktore txinatarrarekin batera
Jose Ramon Soroiz aktore euskaldunak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, 'Maspalomas' filmean egindako lanagatik. Ex aequo izan da saria, Zhao Xiaohong txinatarrarekin ('Her heart beats in its cage' ) batera. Soroizek filmeko zuzendariei eta bere familiari eskerrak eman dizkie, baita bere herriari, Legorretari, ere.
EITBk Jennifer Lawrence elkarrizketatu du, Zinemaldiko Donostia Saria irabazi ondoren
Aktore gazteak Die, My Love filma aurkeztu du Donostian, erditze osteko estresa duen ama bati buruzkoa. "Lynne Ramsay zuzendaria gure garaiko handienetakoa da. Bere poesiak eta zinemagintzak ikustea merezi dute", esan du. Oraindik ezin izan du hiriaren erdigunetik irten, baina prest agertu da.
Joseba Etxebarria Uriarte, Son Gokuren euskarazko ahotsa, hil da
Bikoizketa aktore, bertsozale eta musikari larrabetzuarra zendu da, gaixotasun larri batek jota, 69 urte zituela.