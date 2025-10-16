Abenduak 5-8
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Durangoko Azoka 60. edizioari begira, “Kulturaren Jaialdia” leloari helduta

“Kulturaren Jaialdia” lerroburua erabiliko du aurrerantzean Durangoko Azokak, eta Iratxe Reparaz arduratu da 60. edizioaren iruditegi berriaz.
Durangoko Azokaren 60. edizioaren kartela, Iratxe Reparazek egina.
author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Durangoko Azokako arduradunak aurten abenduaren 5etik 8ra egingo duten topaketaren inguruko zertzeladak aletzen hasi dira gaur, Landako gunean emandako prentsaurrekoan.

Ekitaldian, bi berrikuntza nagusi azpimarratu ditu Beñat Gaztelurrutia Gerediaga elkarteko koordinatzaileak; batetik, azkenaldian urtero asmatu den leloaren dinamika eraldatu eta lerroburu bakarra sortu izana (“Kulturaren Jaialdia”), eta, bestetik, kartel bakarra barik, kartel asko sortu izana 60. ediziorako.

Iruditeria horren egileak, Iratxe Reparaz arte zuzendariak, honela azaldu du: “Azoka ezin da irudi bakar batean laburbildu”. Kartel bakoitza euskal kultura bizitzeko modu bat da, Reparazen hitzetan: “Kolore biziak, diziplina anitzak eta forma irregularrak, azoka honen energia libre eta jaialdi giroa islatzen dutenak”.

“Hizkuntza bera bezala, azoka ere mugimenduan dago, aldatzen da, eta forma berriak hartzen ditu. Horregatik ospatzen dugu infinitutasuna: kartel infinituak, etengabe berrasmatzen den kultura baterako”, argudiatu du Reparazek.

Gaurko ekitaldian, Beñat Gaztelurrutiak Izaskun Ellakuriaga Bustinza hartu du gogoan, urte luzez Durangoko Azokaren antolakuntzan ibilitako Gerediaga elkarteko lankide ohia, uztailean zendutakoa: “Aurtengo edizio honetan hogei urtez euskal kultura sustatzeko eginiko lana gogoratu eta aitortuko dugu”, azaldu du. 

Gainera, aurtengo Durangoko Azokan Palestinako herria “oso presente” egongo dela erantsi du Gaztelurrutiak: “Bai prestaketan zein azokako egun guztietan genozidioa behin betiko gelditzeko deia egingo dugu”, ohartarazi du. “Kultura kritikotasunari eta irudimenari ateak irekitzea ere badenez, gure ekimenak balio dezala mundu justuago eta gizatiarrago baten aldeko bidean elkartzeko”. 

Durango Azokako kartela, Iratxe Reparazek eginda
Durangoko azoka Durango Azokak Liburu azokak Kultura

Albiste gehiago kultura

Jose Ramon Soroiz Zilarrezko Maskorra
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jose Ramon Soroizek irabazi du interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra, Zhao Xiaohong aktore txinatarrarekin batera

Jose Ramon Soroiz aktore euskaldunak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, 'Maspalomas' filmean egindako lanagatik. Ex aequo izan da saria, Zhao Xiaohong txinatarrarekin ('Her heart beats in its cage' ) batera. Soroizek filmeko zuzendariei eta bere familiari eskerrak eman dizkie, baita bere herriari, Legorretari, ere.

Gehiago kargatu