Eusko Ikaskuntza lanza el espectáculo EzBerdin Berdinak en la sede de EITB en Bilbao

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bideoa: Eusko Ikaskuntzak EzBerdin Berdinak ikuskizuna plazaratu du Bilboko EITBren egoitzan

En total, serán siete actuaciones de reflexión creativa que aúna danza contemporánea y tradicional, bertsolarismo, teatro y música en directo, en diferentes puntos de Euskal Herria.

Música Teatro Cultura Danza Bertsolaritza

X