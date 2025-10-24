Ikuskizuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Ikaskuntzak EzBerdin Berdinak ikuskizuna plazaratu du Bilboko EITBren egoitzan

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Dantza garaikidea eta tradizionala, bertsolaritza, antzerkia eta zuzeneko musikak uztartzen dituen gogoeta sortzailearen zazpi emanaldi izango dira guztira Euskal Herriko hainbat tokitan.

Musika Antzerkia Kultura Dantza Bertsolaritza

Albiste gehiago kultura

Gehiago kargatu
Publizitatea
X