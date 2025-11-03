El Departamento de Cultura y Política Lingüística alcanza el presupuesto más alto de su historia: 413,7 millones de euros

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha presentado hoy en el Parlamento Vasco el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026. Un presupuesto que prevé para con 413,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,5% respecto a 2025. Se trata del presupuesto más alto en la historia del Departamento.

La vicelehendakari ha subrayado que el objetivo principal del Departamento es ·aumentar el sentido comunitario en la sociedad vasca, profundizando en la identidad cultural y en el desarrollo humano sostenible·. Ha añadido que, en el contexto actual, “es más necesario que nunca apostar por aquello que nos ayuda a reforzar lo que nos hace ser quienes somos, sentirnos parte de un colectivo y cuidar nuestro bienestar emocional”.

Además, Bengoetxea ha enumerado las cuatro prioridades de la partida de su Departamento:

* El apoyo a artistas y creadores tendrá 50,5 millones, un 10,7% más que el año anterior. Se materilizará fortaleciendo convocatorias y aumentando la proyección internacional.

* Dar futuro al patrimonio cultural. Aquí la partida será de 37,9 millones, un 5,4% más, y se priorizará la conservación, la digitalización y el acceso público al patrimonio.

* Impulsar el euskera y su uso social. Este apartado contará con 93,5 millones de euros, un 6,1% más. Se avanzará, ha dicho Bengoetxea, "hacia la gratuidad y el aprendizaje digital".

* Promover el deporte, la actividad física y el bienestar. Aquí, se prevén 14,9 millones de euros con el objetivo de "consolidar hábitos saludables" y la igualdad en el Deporte.

Entre las iniciativas contempladas por el Departamento para el próximo año, destaca el aumento del 27% en convocatorias de ayudas a sectores profesionales de la cultura, la creación del Laboratorio de Patrimonio Digital, la modernización de eLiburutegia, el refuerzo del Observatorio vasco de la Cultura o los 64,5 millones destinados a Habe.