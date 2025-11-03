EAE-KO AURREKONTUAK
Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak inoizko aurrekonturik altuena izango du: 413,7 milioi euro

Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak bere sailaren 2026rako aurrekontu-proiektua aurkeztu du gaur Eusko Legebiltzarrean. 413,7 milioi euroko aurrekontua aurreikusi du, hau da, 2025erako baino % 5,5 gehiago. Sailaren historiako aurrekonturik altuena da.

Bengoetxeak azpimarratu duenez, Sailaren helburu nagusia "euskal gizartean komunitate-sena areagotzea da, identitate kulturalean eta giza garapen jasangarrian sakonduz." Gaineratu duenez, egungo testuinguruan, “inoiz baino beharrezkoagoa da kolektibo baten parte sentitzea, gure ongizatea zaintzea eta garenak izaten indartzen laguntzen digun horren alde apustu egitea”. 

Bengoetxeak lau lehentasun estrategiko zerrendatu ditu: 

* Artistei eta sortzaileei zuzendutako laguntzak. 50,5 milioi izango du atal honek, aurten baino % 10,7 gehiago. 

* Ondare kulturala: 37,9 milioi euroko partida aurreikusi da hemen, % 5,4 gehiago. 

* Euskara eta bere erabilera soziala bultzatzea: 93,5 milioi planteatzen dira, orain baino % 6,1 gehiago. 

* Kirola, jarduera fisikoa eta ongizatea: 14,9 milioi euro.

Datorren urteari begira, hainbat ekimen aipatu ditu sailburuak, tartean Kulturako sektore profesionalen balio-kate osoa indartzeko deialdietako laguntzak % 27 handitzea, ikus-entzuneko sektorera bideratutako aurrekontuak % 40 gehitzea, Ondare Digitalaren Laborategia sortzea, Kulturaren Euskal Behatokia indartzea edota HABErentzat diru-laguntza % 9,2 handitzea. 

Kultura

Kulturaren arloak 86,6 milioi euro (+% 8,5) izango ditu 2026an, euskal kultura-sistema indartzeko eta artista, sortzaile eta ekoizleen lana aitortzeko. 50,5 milioi euro (+% 10,7) erabiliko dira artistei beren lanaren fase guztietan laguntzeko, sorkuntzatik hasi eta nazioarteko hedapeneraino, laguntzen, deialdien eta sarien bitartez.

Ondare kulturala

Atal honek 38 milioi euro (+%5,4) jasoko ditu, museoak modernizatu eta handitzeko, bildumak digitalizatzeko eta euskal ondare kulturala kontserbatzeko, "herritar guztiek eskura izatea bermatuta". 

Berrikuntza eta digitalizazioa ere azpimarratu ditu Bengoetxeak, eta horretarako Ondare Digitaleko Laborategia sortu eta sormen eta kultura digitaleko proiektu estrategikoak indartzeko asmoa adierazi du,, baita eLiburutegia plataforma bultzatu ere.

Euskara

Hizkuntza Politikaren arloak 93,5 milioi euro (+% 6,2) izango ditu 2026an, euskararen ezagutza eta erabilera aktiboa sustatzeko. HABEk 64,5 milioi (+% 9,2) jasoko ditu, "ikaskuntzaren doakotasuna sendotu, irakasleen baldintzak hobetu eta INGURArekin online prestakuntza sustatzeko". 

Hizkuntzaren erabilera soziala ere bultzatu nahi da “Jauzia Gara” (450.000 €) proiektuarekin, euskarari laguntza emango zaio lan-arloan, etorkinen integrazioan eta ikerketan. Gainera, 1,8 milioi hizkuntza teknologietara bideratuko dira, 350.000 € ikus-entzunezko edukietara, 11,7 milioi euskarazko hedabideetara eta 1,5 milioi Euskaltzaindiara.

Kirola

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren arloak 15 milioi euro izango ditu, jarduera fisiko osasungarri, inklusibo eta berdinzalearen aldeko apustua sendotzeko. 

EITB

EITBk 201,4 M €-ko (1,7M € gehiago) finantzaketa izango du

Etxepare Euskal Institutua

Etxepare Euskal Instituturako aurrekontua 4,6 milioi eurokoa da, 2025ean baino 402.000 € gehiago (+ % 9,6), "diplomazia kulturalaren bidez euskal hizkuntza eta kultura munduan proiektatzen jarrai dezan, eta Euskadi erreferente kultural global gisa aitortua izan dadin trukeak eta nazioarteko presentzia sustatuta".

Kultura EAEko Aurrekontuak 2025 Euskara Eskola kirola Eusko Jaurlaritza

