Gaztelurrutia: “Bisitari fidelak edukitzea eta bi heren 45 urtez azpikoak izatea dira arrakastaren gakoetako bi”

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

2025eko Durangoko Azoka bukatu berritan, ETBri emandako lehen balorazioan pozik agertu da Beñat Gaztelurrutia Gerediaga Elkarteko kudeatzeailea. Jendetza ibili dela nabarmendu du, baina erosoa izan dela bai sartzea baita bertatik ibiltzea ere. 2026ko Azokak 5 egun izango dituela ere aurreratu du, eta etorkizuneko erroka kulturaren jaialdi gisa sendotzea izango dela ere esan du.

