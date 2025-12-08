FERIA DE DURANGO
Gaztelurrutia: "La fidelidad de nuestros visitantes y que dos tercios sean menores de 45 años son algunas de las claves del éxito"

Euskaraz irakurri: Gaztelurrutia: “Bisitari fidelak edukitzea eta bi heren 45 urtez azpikoak izatea dira arrakastaren gakoetako bi”
EITB

Recién finalizada la Feria de Durango 2025, el gerente de Gerediaga Elkartea, Beñat Gaztelurrutia, se ha mostrado satisfecho en la primera valoración realizada a ETB. Ha destacado que a pesar de la gran afluencia de público, ha sido cómodo acceder y visitar Landako. También ha adelantado que la cita de 2026 tendrá 5 días y que el futuro vendrá de la mano de consolidar la Azoka de Durango como un festival de la cultura.

