60 urteko ibilbidea “borobildu” du Durangoko Azokaren aurtengo edizioak
60. edizioa agurtzeko, Durangoko Azokaren antolatzaileek azaldu dute “60 urteko ibilbidea borobildu duen edizio zoragarria” izan dela aurtengoa.
Azoka “oso jendetsua” izan da lau egunetan, eta bisitarietako askoren gaztetasuna nabarmendu du Gerediaga Elkarteak; Ikasle Goiza eta Gazte Eztanda jarri ditu horren adibide, lehen egunean eskola umeei eskainitako programazioa eta bigarren egunean 30 urtera artekoei begira prestatutako egitarau berezia.
Halaber, Azokaren arduradunek azpimarratu dute Durangoko Azokak berori ospatzen den egunez haratago duen eragina; “hurrengo egun eta asteetan ere nabaria da haren eragina. Euskal kulturaren sustapenean pizgarri gisa funtzionatzen du, eta horrek beste balio erantsi bat gehitzen dio egitasmoari”, azaldu dute.
Bukatzeko eskerrak eman dizkiete “bereziki” uneren baten, jende pilaketen ondorioz, Azokako espazioetan sartzeko itxaron behar izan duten guztiei, “hain ulerberak izateagatik”.
Saltzaileak, pozik
Erakusmahaien bestaldean, sortzaile eta bitartekariak pozik agertu dira lau egunotako atzera-aurrerekin. Oro har, “ondo” saldu dute, aurreko urteetan bezalatsu, eta, egunik jendetsuena ostirala izan bazen ere, “orekatuta” izan da bisitarien jarioa, gorabehera demasekorik gabea.
Kontuez haratago, nolanahi den, urtean zehar irakurle eta entzuleekin buruz buru egoteko duten aukera urrietako bat gozatu ahal izatearekin pozik agertu dira, eta urtean behin euskal sorkuntzak hedabideetan eta elkarrizketa publikoan erdigunea hartzeko “oasia” gozatzeaz kontent.
Dena ondo bidean, oasi hori datorren urtean ere loratuko da, abenduaren 4tik 8ra.
Zure interesekoa izan daiteke
Gazaren aurkako genozidioa, oso presente Durangoko Azokako nobedadeetan
Idazle asko beren nobedadeak aurkezten ari dira egunotan euskal kulturaren plazan, eta horietako batzuek palestinar herriaren aurkako genozidioa jorratu dute, Ekialde Hurbilean gertatzen ari dena azaltzeko asmoz.
Zuloaren silueta hitzez marrazten
Harkaitz Cano eta Eider Rodriguez idazleek “Silueta” eta “Dena zulo bera zen” liburuak aurkeztu dituzte Durangoko Azokaren hirugarren egunean, hutsuneak mamitzeko bi ariketa literario zeharo ezberdin.
Israel Palestinan egiten ari den genozidioaren aurkako geldiunea egin dute Durangoko Azokan
Bisitari, sortzaile eta antolatzaile ugarik bat egin dute protestarekin, Israelgo Estatua Palestinan egiten ari den genozidioa salatzeko eta elkartasun mezua zabaltzeko.
Durangoko Azokak geldialdia egin du genozidioa salatzeko
Palestinako genozidioa salatzeko geldialdia egin du Durangoko Azokak. Kultura erdigunean jarri eta mugaz gaindiko elkartasun mezua zabaldu dute ehunka kulturazalek Landako Plazan egin duten ekitaldian.
Durangoko Azokako hamar bisitaritik bederatzik erosi egiten dute
Siadeco ikerketa etxeak Azokara bertaratzen diren sortzaile, eragile eta bisitarien profila eta portaera ikertu zuen iaz, 2024ko edizioan. Euskara eta euskal kultura bultzatzea da joateko arrazoi nagusia, eta iaz, batez beste, 55,19 euro gastatu zituzten bisitariek.
Gatibuk sorpresaz beteriko emanaldi batekin ekin dio agur kontzertu sortari
Gernikako taldeak abenduaren 13an utziko ditu eszenatokiak, BECen eskainiko duen hirugarren kontzertuarekin, abenduaren 6koaren eta 12koaren ostean. ETB1ek zuzen-zuzenean emango du azken emanaldi hori.
Juanito Oiarzabalen bizitzaren gorabeherak, dokumental batean jasota
Oiarzabal, entre Juan y Juanito Javier Alvarok zuzendu duen dokumentalak Juanito Oiarzabalen istorioa eta lorpenak kontatzen ditu. 14 zortzimilakoak oxigeno artifizialik gabe igo zituen hirugarren mendigoizalea izan zen, eta guztira 26 aldiz igo da zortzimilako batera. Mendi Film jaialdian aurkeztu dute dokumentala.
Nhil taldea, Ahotsenean
Musika beltza egiten duen taldeak "Etxea" diskoa aurkeztu du Musikaren Plazan, Durangoko Azokaren bigarren egunean.
Euskara hizkuntza nazional gisa aldarrikatu du Euskal Herrian Euskaraz elkarteak
"Euskaraz bizitzeko, euskal errepublika" lelopean, jende andana bildu da larunbat honetan Durangoko kaleetan zehar, Durangoko Azokaren baitan.