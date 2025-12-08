Balorazioa
60 urteko ibilbidea “borobildu” du Durangoko Azokaren aurtengo edizioak

Lau eguneko topagune oparoa amaitutzat emateko, antolatzaileek aurtengo Azokaren arrakasta nabarmendu dute, baita egitasmoak urte osoan euskal kulturan duen garrantzia ere.
Durangoko Azokaren 60. edizioa 2025eko abenduaren 5etik 8ra egin dute.
Landako gunea, jendez mukuru. Argazkia: Gerediaga Elkartea.
author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

60. edizioa agurtzeko, Durangoko Azokaren antolatzaileek azaldu dute “60 urteko ibilbidea borobildu duen edizio zoragarria” izan dela aurtengoa.

Azoka “oso jendetsua” izan da lau egunetan, eta bisitarietako askoren gaztetasuna nabarmendu du Gerediaga Elkarteak; Ikasle Goiza eta Gazte Eztanda jarri ditu horren adibide, lehen egunean eskola umeei eskainitako programazioa eta bigarren egunean 30 urtera artekoei begira prestatutako egitarau berezia.

Halaber, Azokaren arduradunek azpimarratu dute Durangoko Azokak berori ospatzen den egunez haratago duen eragina; “hurrengo egun eta asteetan ere nabaria da haren eragina. Euskal kulturaren sustapenean pizgarri gisa funtzionatzen du, eta horrek beste balio erantsi bat gehitzen dio egitasmoari”, azaldu dute.

Bukatzeko eskerrak eman dizkiete “bereziki” uneren baten, jende pilaketen ondorioz, Azokako espazioetan sartzeko itxaron behar izan duten guztiei, “hain ulerberak izateagatik”. 

Saltzaileak, pozik

Erakusmahaien bestaldean, sortzaile eta bitartekariak pozik agertu dira lau egunotako atzera-aurrerekin. Oro har, “ondo” saldu dute, aurreko urteetan bezalatsu, eta, egunik jendetsuena ostirala izan bazen ere, “orekatuta” izan da bisitarien jarioa, gorabehera demasekorik gabea.

Kontuez haratago, nolanahi den, urtean zehar irakurle eta entzuleekin buruz buru egoteko duten aukera urrietako bat gozatu ahal izatearekin pozik agertu dira, eta urtean behin euskal sorkuntzak hedabideetan eta elkarrizketa publikoan erdigunea hartzeko “oasia” gozatzeaz kontent.

Dena ondo bidean, oasi hori datorren urtean ere loratuko da, abenduaren 4tik 8ra. 

Durangoko azoka 2025 Kultura

