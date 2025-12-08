La organización de Durangoko Azoka despide, después de cuatro días de frenetica actividad, su 60ª edición, que ha calificado de “maravillosa” y con la que “redondea" 60 años de recorrido.

La Azoka ha tenido una afluencia “muy alta” de gente durante los cuatro días, y la asociación Gerediaga ha destacado la juventud de las y los visitantes; muestra de ello resulta, a su juicio, el éxito de convocatoria durante la Ikasle Goiza del primer día, dedicada a los y las escolares, y la programación, el sábado, diseñada para jóvenes menores de 30 años, dentro de la iniciativa Gazte Eztanda

Además, la organización de Durangoko Azoka ha querido subrayar la influencia de la cita más allá de los días en los que se celebra. “Podemos confirmar que la influencia de Durangoko Azoka no se limita a los días de la feria. En los días y semanas siguientes también es palpable. Funciona como revulsivo en la promoción de la cultura vasca, lo que ofrece un valor añadido al proyecto, ya que pone de manifiesto el papel que Durangoko Azoka ocupa en la cultura vasca, no sólo por su importancia como feria, sino por su influencia en todo el contexto cultural”, afirman.

Finalmente han querido dar las gracias “especialmente” a toda la gente que en algún momento, debido a las aglomeraciones, ha tenido que esperar para entrar en los diferentes espacios de la feria

Satisfacción con las ventas

Al otro lado de los mostradores, los creadores e intermediarios se han mostrado satisfechos con los avances de estos cuatro días, vendiendo en general "bien", como en años anteriores, y aunque el día más multitudinario fue el viernes, el flujo de visitantes ha sido "equilibrado", sin incidentes.

Más allá de las cuentas, en cualquier caso, se han mostrado satisfechos de poder disfrutar una de las escasas posibilidades que tienen de estar cara a cara con lectores y oyentes a lo largo del año, y contentos de disfrutar una vez al año del "oasis" de que la creación vasca ocupe el centro en los medios y en el diálogo público.

Si todo va bien, ese oasis florecerá también el año que viene, del 4 al 8 de diciembre.