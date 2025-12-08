Durangoko Azoka “redondea” 60 años de andadura con una edición “maravillosa”
La organización ha destacado el éxito de la recién clausurada edición y la importancia que el encuentro ejerce durante todo el año en el ámbito de la cultura vasca.
La organización de Durangoko Azoka despide, después de cuatro días de frenetica actividad, su 60ª edición, que ha calificado de “maravillosa” y con la que “redondea" 60 años de recorrido.
La Azoka ha tenido una afluencia “muy alta” de gente durante los cuatro días, y la asociación Gerediaga ha destacado la juventud de las y los visitantes; muestra de ello resulta, a su juicio, el éxito de convocatoria durante la Ikasle Goiza del primer día, dedicada a los y las escolares, y la programación, el sábado, diseñada para jóvenes menores de 30 años, dentro de la iniciativa Gazte Eztanda
Además, la organización de Durangoko Azoka ha querido subrayar la influencia de la cita más allá de los días en los que se celebra. “Podemos confirmar que la influencia de Durangoko Azoka no se limita a los días de la feria. En los días y semanas siguientes también es palpable. Funciona como revulsivo en la promoción de la cultura vasca, lo que ofrece un valor añadido al proyecto, ya que pone de manifiesto el papel que Durangoko Azoka ocupa en la cultura vasca, no sólo por su importancia como feria, sino por su influencia en todo el contexto cultural”, afirman.
Finalmente han querido dar las gracias “especialmente” a toda la gente que en algún momento, debido a las aglomeraciones, ha tenido que esperar para entrar en los diferentes espacios de la feria
Satisfacción con las ventas
Al otro lado de los mostradores, los creadores e intermediarios se han mostrado satisfechos con los avances de estos cuatro días, vendiendo en general "bien", como en años anteriores, y aunque el día más multitudinario fue el viernes, el flujo de visitantes ha sido "equilibrado", sin incidentes.
Más allá de las cuentas, en cualquier caso, se han mostrado satisfechos de poder disfrutar una de las escasas posibilidades que tienen de estar cara a cara con lectores y oyentes a lo largo del año, y contentos de disfrutar una vez al año del "oasis" de que la creación vasca ocupe el centro en los medios y en el diálogo público.
Si todo va bien, ese oasis florecerá también el año que viene, del 4 al 8 de diciembre.
Te puede interesar
El genocidio contra Gaza, muy presente entre las novedades de Durangoko Azoka
Muchos escritores están presentando estos días sus novedades en la plaza de la cultura vasca y, algunos de ellos, han abordado el genocidio contra el pueblo palestino con la intención de explicar lo que está ocurriendo.
Palabras que dibujan la silueta del vacío
Harkaitz Cano y Eider Rodriguez han presentado en el tercer día de Durangoko Azoka “Silueta” y “Dena zulo bera zen”, dos muy diferentes ejercicios literarios que habitan grietas, que ocupan abismos.
Durangoko Azoka se detiene para denunciar el genocidio en Palestina
Multitud de visitantes, creadores y organizadores se han unido para denunciar el genocidio que el estado de Israel está cometiendo en Palestina y lanzar un mensaje de solidaridad.
Durangoko Azoka para contra el genocidio
Durangoko Azoka ha llevado a cabo hoy un parón general para denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo de Palestina. Se ha querido lanzar un mensaje de solidaridad mediante un acto cultural que ha reunido a cientos de visitantes y a 136 participantes.
Nueve de cada diez visitantes realizan alguna compra en Durangoko Azoka
La sociedad de investigación aplicada Siadeco analizó el año pasado, en su edición de 2024, el perfil y el comportamiento de creadores y creadoras, agentes y visitantes de Durangoko Azoka, en un trabajo que muestra que el principal motivo para asistir al encuentro es impulsar el euskera y la cultura vasca, y que el año pasado cada visitante gastó de media 55,19 euros.
Gatibu inicia la ronda de conciertos de despedida del BEC con una actuación llena de sorpresas
La banda gernikarra abandonará los escenarios el 13 de diciembre con su tercer concierto en el BEC (ETB1 lo ofrecerá en directo), tras el del 6 y 12 de diciembre.
Los altibajos de la vida de Juanito Oiarzabal, en un documental
Dirigido por Javier Álvaro, el documental Oiarzabal, entre Juan y Juanito cuenta la historia de Juanito Oiarzabal y habla de sus logros. Fue el tercero en subir los 14 ochomiles sin oxígeno artificial, y ha subido un total de 26 ochomiles. Se ha estrenado en el festival Mendi Film.
El grupo Nhil, en Ahotsenea
El grupo de música negra presenta su disco "Etxea" en el espacio dedicado a la música, durante la segunda jornada de Durangoko Azoka.
La asociación Euskal Herrian Euskaraz reclama el euskera como idioma nacional
Bajo el lema "Euskaraz bizitzeko, euskal errepublika", multitud de personas han recorrido este sábado las calles de Durango, en el marco de Durangoko Azoka. A la convocatoria se ha sumado una veintena de agentes políticos y sindicales.