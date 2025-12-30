Urtekaria
Hauek izan dira kultura arloko urteko albiste nagusiak

Amaia Artetxe
18:00 - 20:00
Amaia Artetxe. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

2025. urteak sekula ikusi gabeko bideak ireki ditu euskal musika industrian. Bukatzera doan urte hau sold outen eta kontzertu handien urtea izan zela gogoratuko dugu ezinbestean.

Euskal musika Kultura

