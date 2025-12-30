Anuario
Estas han sido las principales noticias culturales del año

Amaia Artetxe
Euskaraz irakurri: Hauek izan dira kultura arloko urteko albiste nagusiak

Última actualización

El año 2025 ha abierto caminos inéditos en la industria musical vasca. Este año que termina lo recordaremos como el año de los "sold out" y los grandes conciertos.

Gaztelurrutia: "La fidelidad de nuestros visitantes y que dos tercios sean menores de 45 años son algunas de las claves del éxito"

Recién finalizada la Feria de Durango 2025, el gerente de Gerediaga Elkartea, Beñat Gaztelurrutia, se ha mostrado satisfecho en la primera valoración realizada a ETB. Ha destacado que a pesar de la gran afluencia de público, ha sido cómodo acceder y visitar Landako. También ha adelantado que la cita de 2026 tendrá 5 días y que el futuro vendrá de la mano de consolidar la Azoka de Durango como un festival de la cultura.

