Estas han sido las principales noticias culturales del año
El año 2025 ha abierto caminos inéditos en la industria musical vasca. Este año que termina lo recordaremos como el año de los "sold out" y los grandes conciertos.
Te puede interesar
Aitor Etxebarriazarraga, ganador del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia
El bertsolari de Gernika ha protagonizado el duelo final junto con Onintza Enbeita, quien se ha clasificado en segunda posición con medio punto menos que el ganador (1163 puntos para Etxebarriazarraga y 1162,5 puntos para Enbeita).
Segundo concierto de despedida de Pantxoa eta Peio: 9 de enero de 2027 en el BEC!
El dúo pone fin a su trayectoria con un segundo concierto de despedida que tendrá lugar el 9 de enero de 2027 en el Bizkaia Arena, tras agotar las entradas de su otra fecha, un día después.
Goya, Jasper Johns, Steve McQueen, Dan Flavin, Ruth Asawa y Rosalind Nashashibi, en los museos vascos en 2026
El museo San Telmo, Artium y el museo Guggenheim de Bilbao adelantan el grueso de su programación para el próximo año.
El concierto de despedida de Gatibu, líder de audiencia en ETB1
Dos horas y media de música, de bailes y de fiesta. Un concierto que quedará en el recuerdo. Gatibu pusó el broche de oro brindando con el público y todo terminó con la locura de hace 25 años: 'Musturrek sartunde'.
Miles de personas despiden a Robe Iniesta, el fallecido líder de Extremoduro, en Plasencia
Han sido muchos los seguidores que han querido dar un último adiós al músico, y se han formado largas colas ante el palacio de congresos de la localidad cacereña. A partir de ahora, el edificio llevará el nombre de Robe Iniesta.
La Diputación Foral de Gipuzkoa concede la medalla de oro a la cantante Lourdes Iriondo
El reconocimiento a la cantante, escritora y profesora de Urnieta ha sido póstumo y sus hermanas han sido las encargadas de recibir el premio, en un acto que se ha convertido en un emotivo homenaje en el que han participado familiares, además de una amplia representación de la cultura vasca.
El museo Balenciaga mira a las "manos que cosen"
Igor Uria, del Museo Balenciaga de Getaria, ha dedicado diez años a recopilar testimonios y objetos de las mujeres que trabajaron en los talleres del gran modisto Cristóbal Balenciaga: imágenes, documentos, herramientas... La empresa alcanzó más de 2000 empleadas en París, Madrid, Barcelona y San Sebastián, algunos de las cuales se han reunido hoy en el museo de Getaria.
Gaztelurrutia: "La fidelidad de nuestros visitantes y que dos tercios sean menores de 45 años son algunas de las claves del éxito"
Recién finalizada la Feria de Durango 2025, el gerente de Gerediaga Elkartea, Beñat Gaztelurrutia, se ha mostrado satisfecho en la primera valoración realizada a ETB. Ha destacado que a pesar de la gran afluencia de público, ha sido cómodo acceder y visitar Landako. También ha adelantado que la cita de 2026 tendrá 5 días y que el futuro vendrá de la mano de consolidar la Azoka de Durango como un festival de la cultura.
Durangoko Azoka “redondea” 60 años de andadura con una edición “maravillosa”
La organización ha destacado el éxito de la recién clausurada edición y la importancia que el encuentro ejerce durante todo el año en el ámbito de la cultura vasca.