Palabras que dibujan la silueta del vacío
Harkaitz Cano y Eider Rodriguez han presentado hoy, en el tercer día de Durangoko Azoka, “Silueta” y “Dena zulo bera zen”, dos muy diferentes ejercicios literarios que habitan grietas, que ocupan abismos.
La literatura sirve para identificar y delimitar vacíos, tanto interiores como relativos al mundo exterior: dibuja las siluetas que los rodean y, en la medida en que los conocemos y los asimilamos, nos reta a saltar a su interior o tratar de llenarlos; sirve para mover y remover.
Precisamente, dos libros presentados consecutivamente hoy, tercer día de la cita, en el espacio Ahotsenea Literatura de Durangoko Azoka, Silueta de Harkaitz Cano y Dena zulo bera zen de Eider Rodriguez (ambos publicados por Susa), comparten el vacío como origen y como casi único punto en común.
Silueta es un libro formado por 31 críticas ficticias escritas sobre un libro que nunca ha existido ni existirá –es decir, sobre un vacío–, mientras que la colección de seis relatos de Eider Rodriguez se sustenta sobre esos íntimos pero compartidos huecos que nos obliga a tapar, que no a rellenar, esa normalidad simulada a la que hemos convenido llamar vida.
En el acto de presentación de este mediodía, Cano ha explicado a preguntas del escritor Beñat Sarasola que la idea de Silueta nació hace 15 años: recopilaría en un libro críticas inventadas sobre un libro que ni existe ni ha existido jamás (conocía precedentes como Vacío perfecto -el vacío, de nuevo-, de Stanislaw Lem), pero necesitaba un acicate temático que le ayudara a sostener la genial idea. Le vino, entonces, a la cabeza la idea del secuestro: “No sé por qué no hay más libros sobre secuestros, teniendo en cuenta que lo hemos vivido muy de cerca”, ha explicado.
Sobre esos pilares, Cano ha escrito 31 críticas, tantas como recibió Bide barrijak de Lauaxeta, sobre un libro que ni siquiera esbozó y con las que ha construido una “novela trampa” que despliega “un catálogo de ideas sobre la literatura”.
Dena zulo bera zen
Si existe un género menospreciado dentro de ese catálogo de la literatura del que hablaba Cano, es el de los cuentos o relatos (además del teatro y la poesía, empequeñecidos ante la tiranía de la novela), pero Eider Rodriguez ha querido reivindicarse, en la presentación de este mediodía, precisamente como escritora de relatos.
“Reivindico los relatos, con un aire de resistencia. Se trata de un género que queda fuera de la lupa en las instancias literarias, pero, por ejemplo, a mí me permite hablar de muchas más cosas que una novela”, ha explicado la escritora de Errenteria al periodista y escritor Iñigo Astiz.
Los seis relatos de Dena zulo bera zen son precisos y –que no pero– emocionantes artefactos que hablan sobre lo que ocurre “aquí y ahora”, y muestran “cosas, verdades, preocupaciones, contradicciones, que no acostumbran a ver la luz”, en un ejercicio coherente con una forma de estar en el mundo y en la literatura.
“Los agujeros, los vacíos, las cicatrices, nos muestran quiénes somos”, afirma Rodriguez: “En el día a día, avanzamos haciendo caso omiso de todo ello, como si no fuéramos capaces de ver nuestras grietas. Pero la literatura ejerce un contrapeso contra esa inercia”.
La literatura nos dibuja una silueta en torno al vacío; es a nosotras y a nosotros a quienes nos corresponde mirar hacia dentro, aunque no sea para completarlo, sí para comprobar cuán oscuro es.
Te puede interesar
Durangoko Azoka se detiene para denunciar el genocidio en Palestina
Multitud de visitantes, creadores y organizadores se han unido este domingo, de 14:00 a 14:30 horas, para denunciar el genocidio que el estado de Israel está cometiendo en Palestina y lanzar un mensaje de solidaridad.
Durangoko Azoka para contra el genocidio
Durangoko Azoka ha llevado a cabo hoy un parón general para denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo de Palestina. Se ha querido lanzar un mensaje de solidaridad mediante un acto cultural que ha reunido a cientos de visitantes y a 136 participantes.
Nueve de cada diez visitantes realizan alguna compra en Durangoko Azoka
La sociedad de investigación aplicada Siadeco analizó el año pasado, en su edición de 2024, el perfil y el comportamiento de creadores y creadoras, agentes y visitantes de Durangoko Azoka, en un trabajo que muestra que el principal motivo para asistir al encuentro es impulsar el euskera y la cultura vasca, y que el año pasado cada visitante gastó de media 55,19 euros.
Gatibu inicia la ronda de conciertos de despedida del BEC con una actuación llena de sorpresas
La banda gernikarra abandonará los escenarios el 13 de diciembre con su tercer concierto en el BEC (ETB1 lo ofrecerá en directo), tras el del 6 y 12 de diciembre.
Los altibajos de la vida de Juanito Oiarzabal, en un documental
Dirigido por Javier Álvaro, el documental Oiarzabal, entre Juan y Juanito cuenta la historia de Juanito Oiarzabal y habla de sus logros. Fue el tercero en subir los 14 ochomiles sin oxígeno artificial, y ha subido un total de 26 ochomiles. Se ha estrenado en el festival Mendi Film.
El grupo Nhil, en Ahotsenea
El grupo de música negra presenta su disco "Etxea" en el espacio dedicado a la música, durante la segunda jornada de Durangoko Azoka.
La asociación Euskal Herrian Euskaraz reclama el euskera como idioma nacional
Bajo el lema "Euskaraz bizitzeko, euskal errepublika", multitud de personas han recorrido este sábado las calles de Durango, en el marco de Durangoko Azoka. A la convocatoria se ha sumado una veintena de agentes políticos y sindicales.
Público y artistas vuelven a disfrutar de Durangoko Azoka
En el segundo día de Durangoko Azoka, Landako ha lucido espléndido. Los creadores y las creadoras se han mostrado satisfechas con el ritmo que lleva la feria, y la gente se ha acercado masivamente a disfrutar del día.
Nos reunimos con creadores culturales para conocer algunas de sus novedades de este año
Músicos y escritores destacan que estar presentes en la plaza de la cultura vasca es una experiencia emocionante y enriquecedora, por lo que se han mostrado agradecidos. Todos ellos subrayan la importancia de Durangoko Azoka.