La literatura sirve para identificar y delimitar vacíos, tanto interiores como relativos al mundo exterior: dibuja las siluetas que los rodean y, en la medida en que los conocemos y los asimilamos, nos reta a saltar a su interior o tratar de llenarlos; sirve para mover y remover.

Precisamente, dos libros presentados consecutivamente hoy, tercer día de la cita, en el espacio Ahotsenea Literatura de Durangoko Azoka, Silueta de Harkaitz Cano y Dena zulo bera zen de Eider Rodriguez (ambos publicados por Susa), comparten el vacío como origen y como casi único punto en común.

Silueta es un libro formado por 31 críticas ficticias escritas sobre un libro que nunca ha existido ni existirá –es decir, sobre un vacío–, mientras que la colección de seis relatos de Eider Rodriguez se sustenta sobre esos íntimos pero compartidos huecos que nos obliga a tapar, que no a rellenar, esa normalidad simulada a la que hemos convenido llamar vida.

En el acto de presentación de este mediodía, Cano ha explicado a preguntas del escritor Beñat Sarasola que la idea de Silueta nació hace 15 años: recopilaría en un libro críticas inventadas sobre un libro que ni existe ni ha existido jamás (conocía precedentes como Vacío perfecto -el vacío, de nuevo-, de Stanislaw Lem), pero necesitaba un acicate temático que le ayudara a sostener la genial idea. Le vino, entonces, a la cabeza la idea del secuestro: “No sé por qué no hay más libros sobre secuestros, teniendo en cuenta que lo hemos vivido muy de cerca”, ha explicado.