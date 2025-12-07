Hoy es noticia
FERIA DE DURANGO
El genocidio contra Gaza, muy presente entre las novedades de Durangoko Azoka

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gazaren aurkako genozidioa, oso presente Durangoko Azokako nobedadeetan
author image

EITB

Última actualización

Muchos escritores están presentando estos días sus novedades en la plaza de la cultura vasca y, algunos de ellos, han abordado el genocidio contra el pueblo palestino con la intención de explicar lo que está ocurriendo.

Franja de Gaza Palestina Feria Durango 2025 Cultura

