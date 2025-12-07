Albiste da
DURANGOKO AZOKA
Gazaren aurkako genozidioa, oso presente Durangoko Azokako nobedadeetan

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Idazle asko beren nobedadeak aurkezten ari dira egunotan euskal kulturaren plazan, eta horietako batzuek palestinar herriaren aurkako genozidioa jorratu dute, Ekialde Hurbilean gertatzen ari dena azaltzeko asmoz.

Gazako Zerrenda Palestina Durangoko azoka 2025 Kultura

