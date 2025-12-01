Bilbao
Premio Lauaxeta de Honor para Benito Lertxundi y Jose Anjel Irigai por su canción "Bizkaia maite"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ohorezko Lauaxeta saria Benito Lertxundi eta Jose Anjel Irigairirentzat, "Bizkaia maite" kantagatik
La Diputación Foral de Bizkaia ha entregado este lunes los premios Lauaxeta 2025. El premio honorífico ha correspondido al cantante Benito Lertxundi y al escritor José Anjel Irigai, reconociendo su aportación a la cultura vasca por la canción Bizkaia maite. Los dos galardonados, no han podido asistir al acto, por lo que el premio ha sido recogido por la cantante Olatz Zugasti, pareja y compañera artística de Lertxundi, en representación de ambos.

Cultura Bilbao Benito Lertxundi eta Urola Kosta Cultura

