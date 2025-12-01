Bilbo
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ohorezko Lauaxeta saria Benito Lertxundi eta Jose Anjel Irigairirentzat, "Bizkaia maite" kantagatik

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Foru Aldundiak 2025eko Lauaxeta sariak banatu ditu astelehen honetan. Ohorezko saria Benito Lertxundi abeslariari eta Jose Anjel Irigai idazleari egokitu zaie, Bizkaia maite kantaren euskal kulturari egindako ekarpena aitortuz. Bi saridunak ez dira ekitaldira bertaratu ahal izan, eta Olatz Zugasti abeslariak, Lertxundiren bikotekide eta lankide artistikoak, jaso ditu biak ordezkatuz.

Kultura Bilbo Benito Lertxundi eta Urola Kosta Kultura

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi