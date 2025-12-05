Arquitecto
Así recordaba Frank Gehry toda su trayectoria en una entrevista a EITB en 2022

Euskaraz irakurri: Horrela gogoratu zuen Frank Gehryk bere ibilbide osoa EITBn 2022an egindako elkarrizketa batean
EITB

La periodista Amaia Uribe fue recibida en el estudio del arquitecto en Los Ángeles e hicieron un repaso del trabajo realizado por Gehry en el mundo de la arquitectura.

Guggenheim Bilbao Cultura

