Durangoko Azoka denuncia la aparición de pintadas nazis en la zona de la feria

Durangoko Azoka ha denunciado la aparición de pintadas nazis en la zona en la que está instalada la feria anual de la cultura vasca, que ha abierto este viernes sus puertas en la localidad vizcaína hasta el próximo lunes.

En el espacio de Durangoko Azoka han aparecido pintadas en inglés contra "los rojos" y en las que se leen "orgullo blanco", utilizado habitualmente por grupos nazis, así como el número 1488, lema vinculado a bandas neonazis.

Las pintadas han sido denunciadas por los responsables de la feria a través de las redes sociales. "Llevamos 60 años aquí y vamos a continuar con esa trayectoria. Unámonos por la cultura vasca y por la pluralidad", han abogado.