DURANGOKO AZOKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Durangoko Azokaren inguruan nazien pintaketak agertu direla salatu dute

Talde naziek erabili ohi dituzten ingelesezko aldarrikapenak irakurtzen dira, hala nola "harrotasun zuria" eta 1488 zenbakia, banda neonaziei lotutakoa.

Diseño sin título - 1
Pintada naziak Durangoko Azokan. Argazkia: Sare sozialak
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Durangoko Azokaren inguruan pintaketa naziak agertu dira ostiral honetan Bizkaiko udalerrian, euskal kulturaren urteroko azokak ateak ireki dituen egunean.

Durangoko Azokako gunean "gorrien" aurkako ingelesezko pintaketak agertu dira, eta "harrotasun zuria" irakur daiteke, talde naziek erabili ohi dutena, baita 1488 zenbakia ere, banda neonaziei lotutakoa.

Pintaketak sare sozialen bidez salatu dituzte azokako arduradunek. "60 urte daramatzagu hemen eta ibilbide horrekin jarraituko dugu. Batu gaitezen euskal kulturaren eta aniztasunaren alde", adierazi dute.

Ultraeskuina Salaketak Durango Bizkaia Kultura

Zure interesekoa izan daiteke

DURANGOKO AZOKA KARTELAK
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Durangoko Azoka iruditan: karteletik unibertso bisualera

Sei hamarkadan, hamaika modutara ekarri da iruditara Kulturaren Jaialdia, 1965ean Andreu Uriarte durangar artista plastikoak Durangoko Azokari lehenengoz irudia jarri zionetik aurten, 60. ediziorako, Iratxe Reparaz arte zuzendariak “kartel infinituak” sortu dituen arte. Patri Laiseka Gerediaga Elkarteko kideak gidatuta, bidaia bat egin dugu arte plastikotik diseinu grafikora joan-etorria izan den kartelaren bidetik. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ohorezko Lauaxeta saria Benito Lertxundi eta Jose Anjel Irigarairi eman diete, "Bizkaia maite" kantagatik

Bizkaiko Foru Aldundiak 2025eko Lauaxeta sariak banatu ditu astelehen honetan. Ohorezko saria Benito Lertxundi abeslariari eta Jose Anjel Irigarai idazleari eman diete, Bizkaia maite kantaren euskal kulturari egindako ekarpena aitortuz. Bi saridunak ez dira ekitaldira bertaratu ahal izan, eta Olatz Zugasti abeslariak, Lertxundiren bikotekide eta lankide artistikoak, jaso ditu, biak ordezkatuz.

Gehiago ikusi