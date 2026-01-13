VIOLENCIA MACHISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La violencia machista está "normalizada" en los sectores vascos del audiovisual y las artes escénicas

Una investigación impulsada por (H)emen Elkartea y EAB Euskal Aktoreen Batasuna evidencia que en los sectores de audiovisuales y las artes escénicas "la violencia psicológica, sexual o explotación laboral se producen de forma amplia y normalizada".
20210511164315_rodaje-bilbao_
Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Indarkeria matxista "normalizatuta" dago ikus-entzunezkoen eta arte eszenikoen euskal sektoreetan
author image

EITB

Última actualización

Las asociaciones (H)emen Elkartea y EAB Euskal Aktoreen Batasuna están ultimando el protocolo para prevenir y combatir las violencias machistas en los sectores de audiovisuales y las artes escénicas de la CAV. Está previsto que el documento esté listo para el primer cuatrimestre del 2026 para poder así implantarlo conjuntamente con los agentes del sector.

La base principal para el desarrollo del protocolo ha sido un "exhaustivo" trabajo de investigación y diagnóstico, realizado por Garazi Arregi, en el marco de su trabajo final del Máster de Comunicación Multimedia de la EHU y EITB, bajo la tutoría de las profesoras Tania Arriaga e Itxaso del Castillo.

El diagnóstico ha recogido mediante encuestas las experiencias de 90 profesionales del mundo audiovisual y de las artes escénicas del País Vasco, así como cinco entrevistas en profundidad con diferentes perfiles del sector y las aportaciones de un 'focus group'.

"Una realidad sistémica"

El análisis pone de manifiesto que la violencia machista "no es fruto de casos aislados", sino que es "una realidad sistémica relacionada con la estructura, las jerarquías y las relaciones de poder del sector". 

Los datos recogidos demuestran que muchos profesionales "no viven su lugar de trabajo como un espacio seguro y que la violencia psicológica, sexual o explotación laboral se producen de forma amplia y normalizada, a menudo amparadas por el silencio y la impunidad".

Ante esta situación, los profesionales del sector han expresado de forma unánime la necesidad de un instrumento "eficaz, específico y vinculante que combine prevención, atención y reparación".

En este contexto, el objetivo del protocolo es "hacer más seguros y equitativos los espacios de trabajo en los sectores de audiovisuales y las artes escénicas, estableciendo mecanismos claros para combatir la violencia machista y promoviendo la responsabilidad colectiva de todo el sector".

Desde (H)emen Elkartea y EAB Euskal Aktoreen Batasuna han resaltado que el objetivo es también convertir el protocolo en una herramienta de "obligado cumplimiento" para todas las producciones e instituciones de Euskadi.

La investigación se ha llevado a cabo gracias a la colaboración entre el Grupo de Investigación ADI de la Universidad del País Vasco, (H)emen Elkartea y EAB Euskal Aktoreen Batasuna, y con el apoyo del programa Konexioak del cluster KSIgune. Todo el proyecto se está desarrollando con el apoyo y la colaboración de Emakunde.

Titulares de Hoy Cine Violencia machista Cultura

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Último día de "Linguae Vasconum Primitiae", el primer libro impreso en euskera, en Euskal Herria

Bernart Etxepare escribió el primer libro impreso en euskera en 1545. "Linguae Vasconum Primitiae" fue impreso en Burdeos y la única copia de libro pertenece a la Biblioteca Nacional de Francia. La obra se ha expuesto en los últimos tres meses en el Museo Vasco de Baiona y aunque varias instituciones y cargos electos han pedido que permanezca allí, volverá a la biblioteca de París  para ser conservada a oscuras durante los próximos tres años.

azken kontzertua Donostiako Victoria Eugenia antzokian. último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Errobi se despide con su último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián

La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.
Cargar más
Publicidad
X