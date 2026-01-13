La violencia machista está "normalizada" en los sectores vascos del audiovisual y las artes escénicas
Las asociaciones (H)emen Elkartea y EAB Euskal Aktoreen Batasuna están ultimando el protocolo para prevenir y combatir las violencias machistas en los sectores de audiovisuales y las artes escénicas de la CAV. Está previsto que el documento esté listo para el primer cuatrimestre del 2026 para poder así implantarlo conjuntamente con los agentes del sector.
La base principal para el desarrollo del protocolo ha sido un "exhaustivo" trabajo de investigación y diagnóstico, realizado por Garazi Arregi, en el marco de su trabajo final del Máster de Comunicación Multimedia de la EHU y EITB, bajo la tutoría de las profesoras Tania Arriaga e Itxaso del Castillo.
El diagnóstico ha recogido mediante encuestas las experiencias de 90 profesionales del mundo audiovisual y de las artes escénicas del País Vasco, así como cinco entrevistas en profundidad con diferentes perfiles del sector y las aportaciones de un 'focus group'.
"Una realidad sistémica"
El análisis pone de manifiesto que la violencia machista "no es fruto de casos aislados", sino que es "una realidad sistémica relacionada con la estructura, las jerarquías y las relaciones de poder del sector".
Los datos recogidos demuestran que muchos profesionales "no viven su lugar de trabajo como un espacio seguro y que la violencia psicológica, sexual o explotación laboral se producen de forma amplia y normalizada, a menudo amparadas por el silencio y la impunidad".
Ante esta situación, los profesionales del sector han expresado de forma unánime la necesidad de un instrumento "eficaz, específico y vinculante que combine prevención, atención y reparación".
En este contexto, el objetivo del protocolo es "hacer más seguros y equitativos los espacios de trabajo en los sectores de audiovisuales y las artes escénicas, estableciendo mecanismos claros para combatir la violencia machista y promoviendo la responsabilidad colectiva de todo el sector".
Desde (H)emen Elkartea y EAB Euskal Aktoreen Batasuna han resaltado que el objetivo es también convertir el protocolo en una herramienta de "obligado cumplimiento" para todas las producciones e instituciones de Euskadi.
La investigación se ha llevado a cabo gracias a la colaboración entre el Grupo de Investigación ADI de la Universidad del País Vasco, (H)emen Elkartea y EAB Euskal Aktoreen Batasuna, y con el apoyo del programa Konexioak del cluster KSIgune. Todo el proyecto se está desarrollando con el apoyo y la colaboración de Emakunde.
Te puede interesar
Último día de "Linguae Vasconum Primitiae", el primer libro impreso en euskera, en Euskal Herria
Bernart Etxepare escribió el primer libro impreso en euskera en 1545. "Linguae Vasconum Primitiae" fue impreso en Burdeos y la única copia de libro pertenece a la Biblioteca Nacional de Francia. La obra se ha expuesto en los últimos tres meses en el Museo Vasco de Baiona y aunque varias instituciones y cargos electos han pedido que permanezca allí, volverá a la biblioteca de París para ser conservada a oscuras durante los próximos tres años.
Errobi se despide con su último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián
La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.
Estas han sido las principales noticias culturales del año
El año 2025 ha abierto caminos inéditos en la industria musical vasca. Este año que termina lo recordaremos como el año de los "sold out" y los grandes conciertos.
Aitor Etxebarriazarraga, ganador del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia
El bertsolari de Gernika ha protagonizado el duelo final junto con Onintza Enbeita, quien se ha clasificado en segunda posición con medio punto menos que el ganador (1163 puntos para Etxebarriazarraga y 1162,5 puntos para Enbeita).
Segundo concierto de despedida de Pantxoa eta Peio: 9 de enero de 2027 en el BEC!
El dúo pone fin a su trayectoria con un segundo concierto de despedida que tendrá lugar el 9 de enero de 2027 en el Bizkaia Arena, tras agotar las entradas de su otra fecha, un día después.
Goya, Jasper Johns, Steve McQueen, Dan Flavin, Ruth Asawa y Rosalind Nashashibi, en los museos vascos en 2026
El museo San Telmo, Artium y el museo Guggenheim de Bilbao adelantan el grueso de su programación para el próximo año.
El concierto de despedida de Gatibu, líder de audiencia en ETB1
Dos horas y media de música, de bailes y de fiesta. Un concierto que quedará en el recuerdo. Gatibu pusó el broche de oro brindando con el público y todo terminó con la locura de hace 25 años: 'Musturrek sartunde'.
Miles de personas despiden a Robe Iniesta, el fallecido líder de Extremoduro, en Plasencia
Han sido muchos los seguidores que han querido dar un último adiós al músico, y se han formado largas colas ante el palacio de congresos de la localidad cacereña. A partir de ahora, el edificio llevará el nombre de Robe Iniesta.
La Diputación Foral de Gipuzkoa concede la medalla de oro a la cantante Lourdes Iriondo
El reconocimiento a la cantante, escritora y profesora de Urnieta ha sido póstumo y sus hermanas han sido las encargadas de recibir el premio, en un acto que se ha convertido en un emotivo homenaje en el que han participado familiares, además de una amplia representación de la cultura vasca.