La violencia machista está "normalizada" en los sectores vascos del audiovisual y las artes escénicas

Las asociaciones (H)emen Elkartea y EAB Euskal Aktoreen Batasuna están ultimando el protocolo para prevenir y combatir las violencias machistas en los sectores de audiovisuales y las artes escénicas de la CAV. Está previsto que el documento esté listo para el primer cuatrimestre del 2026 para poder así implantarlo conjuntamente con los agentes del sector.



La base principal para el desarrollo del protocolo ha sido un "exhaustivo" trabajo de investigación y diagnóstico, realizado por Garazi Arregi, en el marco de su trabajo final del Máster de Comunicación Multimedia de la EHU y EITB, bajo la tutoría de las profesoras Tania Arriaga e Itxaso del Castillo.



El diagnóstico ha recogido mediante encuestas las experiencias de 90 profesionales del mundo audiovisual y de las artes escénicas del País Vasco, así como cinco entrevistas en profundidad con diferentes perfiles del sector y las aportaciones de un 'focus group'.

"Una realidad sistémica"

El análisis pone de manifiesto que la violencia machista "no es fruto de casos aislados", sino que es "una realidad sistémica relacionada con la estructura, las jerarquías y las relaciones de poder del sector".



Los datos recogidos demuestran que muchos profesionales "no viven su lugar de trabajo como un espacio seguro y que la violencia psicológica, sexual o explotación laboral se producen de forma amplia y normalizada, a menudo amparadas por el silencio y la impunidad".



Ante esta situación, los profesionales del sector han expresado de forma unánime la necesidad de un instrumento "eficaz, específico y vinculante que combine prevención, atención y reparación".



En este contexto, el objetivo del protocolo es "hacer más seguros y equitativos los espacios de trabajo en los sectores de audiovisuales y las artes escénicas, estableciendo mecanismos claros para combatir la violencia machista y promoviendo la responsabilidad colectiva de todo el sector".



Desde (H)emen Elkartea y EAB Euskal Aktoreen Batasuna han resaltado que el objetivo es también convertir el protocolo en una herramienta de "obligado cumplimiento" para todas las producciones e instituciones de Euskadi.

La investigación se ha llevado a cabo gracias a la colaboración entre el Grupo de Investigación ADI de la Universidad del País Vasco, (H)emen Elkartea y EAB Euskal Aktoreen Batasuna, y con el apoyo del programa Konexioak del cluster KSIgune. Todo el proyecto se está desarrollando con el apoyo y la colaboración de Emakunde.