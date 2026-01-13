INDARKERIA MATXISTA
Indarkeria matxista "normalizatuta" dago ikus-entzunezkoen eta arte eszenikoen euskal sektoreetan

(H)emen Elkarteak eta EAB Euskal Aktoreen Batasunak bultzatutako ikerketa batek agerian uzten du ikus-entzunezkoen eta arte eszenikoen sektoreetan "indarkeria matxista ez dela kasu isolatuen emaitza, baizik eta sektorearen egiturarekin lotutako errealitate sistemikoa".

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ikus-entzunezko eta arte eszenikoetako sektoreetan indarkeria matxistak prebenitzeko eta horiei aurre egiteko protokoloari azken ukituak ematen ari dira (H)emen Elkartea eta EAB Euskal Aktoreen Batasuna, eta aurreikuspenen arabera, apirilerako prest egongo da. Sektore horietako eragile ezberdinekin elkarlanean ezarri nahi da.

 EHUren eta EITBren Multimedia Komunikazioko Masterraren amaierako lanerako, Garazi Arregik egindako "ikerketa eta diagnosi lan sakona" hartu da aintzat protokoloan. Tania Arriaga eta Itxaso del Castillo irakasleek gidatu dute ikerlana. 

Diagnostikorako, Euskal Herriko ikus-entzunezko eta arte eszenikoetako 90 profesionalen lekukotzak jaso ditu Arregik, inkesta bidez, eta bost elkarrizketa sakon eta talde dinamikak ere baliatu ditu, profil ezberdinetako profesionalen ekarpenak biltzeko. 

"Errealitate sistemikoa"

Azterketak agerian uzten du indarkeria matxista ez dela "kasu isolatuen emaitza", baizik eta "sektorearen egitura, hierarkiak eta botere harremanekin lotutako errealitate sistemikoa".

Jasotako lekukotzek erakusten dute profesional askok ez dutela beren lantokia espazio segurutzat, eta "indarkeria psikologikoa, sexuala edo lan-esplotazioa modu zabal eta normalizatuan" gertatzen dela, askotan "isiltasunak eta zigorgabetasunak babestuta". 

Egoera horren aurrean, sektoreko profesionalek aho batez adierazi dute "tresna eraginkor, espezifiko eta lotesle baten beharra" dutela, "prebentzioa, arreta eta erreparazioa uztartuko dituena".

Agertoki horrekin, protokoloaren helburua da "ikus-entzunezko eta arte eszenikoetako lan-eremuak seguruagoak eta bidezkoagoak bihurtzea, indarkeria matxistari aurre egiteko mekanismo argiak ezarriz eta sektore osoaren erantzukizun kolektiboa sustatuz". 

Halaber, asmoa da protokoloa "nahitaez bete beharreko tresna bihurtzea Euskadiko ekoizpen eta erakunde guztientzat". 

Ikerketa EHUko ADI Ikerketa Taldearen, (H)emen Elkartearen eta EAB Euskal Aktoreen Batasunaren arteko lankidetzari esker gauzatu da, KSIgune klusterraren Konexioak programaren laguntzarekin. Proiektu osoa Emakunderen laguntzarekin ari da garatzen. 

