Las mascaradas comenzarán este domingo, en Iruri y Ozaze
Entre el 18 de enero y el 26 de abril, las jóvenes y los jóvenes de Zalgize, Mendikota, Ozaz e Iruri realizarán 15 representaciones de este carnaval.
Con la llegada del nuevo año, las mascaradas volverán a las calles de las localidades de Zuberoa a partir de este domingo, 18 de enero. Este año, la labor de organizar estos carnavales de invierno ha recaído en las jóvenes y los jóvenes de Zalgize, Mendikota, Ozaze e Iruri.
Por ello, la primera y última representación de la mascarada tendrá lugar, como es tradición, en esas localidades: comenzarán el 18 de enero en Iruri (barrikadak) y Ozaze (ofizioak y jolasak) y finalizarán el 26 de abril en Zalgize (sesión de mañana) y Mendikota (sesión vespertina).
Mientras, las mascaradas recorrerán el siguiente recorrido, tal y como recoge el Instituto Cultural Vasco EKE: Ainharbe (25 de enero), Lexantzü (1 de febrero), Muskildi (8 de febrero), Pagola (14 de febrero), Altzürükü (22 de febrero), Altzai y Lakarri (1 de marzo), Maule (7 de marzo), Idauze (13 de marzo), Larraine (21 de marzo), Aloze (28 de marzo), Hoki (5 de abril), Gamere (12 de abril) y Barkoxe (19 de abril).
La mascarada combina texto y danza, y presenta dos grupos: los rojos, entre los que están gathuzain o el hábil bailarín zamalzain, y los negros, más salvajes y duros. Consta de tres actos: barrikaden haustea, ofizioak y jolasak.
