18 de enero - 26 de abril

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las mascaradas comenzarán este domingo, en Iruri y Ozaze

Entre el 18 de enero y el 26 de abril, las jóvenes y los jóvenes de Zalgize, Mendikota, Ozaz e Iruri realizarán 15 representaciones de este carnaval. 

2023ko maskarada, Maule-Lextarren
Mascarada 2023 en Maule
Euskaraz irakurri: Igandean hasiko dira aurtengo maskaradak, Irurin eta Ozazen
author image

EITB

Última actualización

Con la llegada del nuevo año, las mascaradas volverán a las calles de las localidades de Zuberoa a partir de este domingo, 18 de enero. Este año, la labor de organizar estos carnavales de invierno ha recaído en las jóvenes y los jóvenes de Zalgize, Mendikota, Ozaze e Iruri. 

Por ello, la primera y última representación de la mascarada tendrá lugar, como es tradición, en esas localidades: comenzarán el 18 de enero en Iruri (barrikadak) y Ozaze (ofizioak y jolasak) y finalizarán el 26 de abril en Zalgize (sesión de mañana) y Mendikota (sesión vespertina).

Mientras, las mascaradas recorrerán el siguiente recorrido, tal y como recoge el Instituto Cultural Vasco EKE: Ainharbe (25 de enero), Lexantzü (1 de febrero), Muskildi (8 de febrero), Pagola (14 de febrero), Altzürükü (22 de febrero), Altzai y Lakarri (1 de marzo), Maule (7 de marzo), Idauze (13 de marzo), Larraine (21 de marzo), Aloze (28 de marzo), Hoki (5 de abril), Gamere (12 de abril) y Barkoxe (19 de abril).

La mascarada combina texto y danza, y presenta dos grupos: los rojos, entre los que están gathuzain o el hábil bailarín zamalzain, y los negros, más salvajes y duros. Consta de tres actos: barrikaden haustea, ofizioak y jolasak.

Zuberoa Cultura

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Último día de "Linguae Vasconum Primitiae", el primer libro impreso en euskera, en Euskal Herria

Bernart Etxepare escribió el primer libro impreso en euskera en 1545. "Linguae Vasconum Primitiae" fue impreso en Burdeos y la única copia de libro pertenece a la Biblioteca Nacional de Francia. La obra se ha expuesto en los últimos tres meses en el Museo Vasco de Baiona y aunque varias instituciones y cargos electos han pedido que permanezca allí, volverá a la biblioteca de París  para ser conservada a oscuras durante los próximos tres años.

azken kontzertua Donostiako Victoria Eugenia antzokian. último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Errobi se despide con su último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián

La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.
Cargar más
Publicidad
X