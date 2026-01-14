URTARRILAK 18- APIRILAK 26

Igandean hasiko dira aurtengo maskaradak, Irurin eta Ozazen

Urtarrilaren 18tik apirilaren 26ra, 15 saio egingo dituzte Zalgize, Mendikota, Ozaze eta Iruriko gazteek.

2023ko maskarada
2023ko maskarada, Maulen
author image

EITB

Azken eguneratzea

Urte berriarekin batera, maskaradak itzuliko dira, igandetik, urtarrilak 18, aurrera Zuberoako herrietako kaleetara. Aurten, Zalgize, Mendikota, Ozaze eta Iruriko gazteek antolatu dituzte neguko inauteriok.

Hartara, hamabost emanaldiotako lehena eta azkena herri horietan izango dira, ohi denez: lehena urtarrilaren 18an Irurin (barrikadak) eta Ozazen (ofizioak eta jolasak), eta azkena apirilaren 26an Zalgizen (goizeko saioa) eta Mendikotan (arratsaldeko saioa).

Bien bitartean, bide hau egingo dute maskaradek, EKE Euskal Kultur Erakundeak jasotzen duenez: Ainharbe (urtarrilak 25), Lexantzü (otsailak 1), Muskildi (otsailak 8), Pagola (otsailak 14), Altzürükü (otsailak 22), Altzai eta Lakarri (martxoak 1), Maule (martxoak 7), Idauze (martxoak 13), Larraine (martxoak 21), Aloze (martxoak 28), Hoki (apirilak 5), Gamere (apirilak 12) eta Barkoxe (apirilak 19).

Dantza eta predikua uztartzen ditu maskaradak, eta bi talde aritzen dira: gorriak, gathuzain eta zamalzain dantzari trebea tartean, eta beltzak, basati eta bortitzagoak. Hiru zati ditu: barrikaden haustea, goizez, eta ofizioak eta jolasak, arratsaldez.

Iaz, Lakarri eta Altzaiko gazteek bultzatu zituzten maskaradak, pagolar eta mauletarrei lekukoa hartuta. 

"Linguae Vasconum Primitiae" euskaraz inprimatu zen lehen liburuak azken eguna du Euskal Herrian

Bernat Etxeparek 1545ean idatzitako lana, euskaraz argitaratu zen lehen liburua, Bordelen izan da ikusgai. Frantziako Liburutegi Nazionalak du liburuaren kopia bakarra, eta azken hiru hilabeteetan Baionako Euskal Museoan izan da ikusgai. Hainbat erakundek eta hautetsik bertan uzteko eskatu badute ere, Parisko liburutegira itzuliko da, hiru urtez ilunpean gordeta edukitzeko.

Errobik azken kontzertua eman du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian

Anje Duhalde eta Mixel Ducau buru dituen talde lapurtar historikoak bere azken zuzenekoa eskaini du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Errobi taldea euskal rock progresiboaren aitzindari bihurtu zen 70eko hamarkadan. Iaz hasi zuten Errobiren 50. urteurrena ospatzeko agur-bira, eta arrakasta handia izan dute Euskal Herriko hainbat herritan. Astearte honetan, abenduaren 30ean, amaituko dute ibilbide oparo hori, sarrera guztiak agortu dituen kontzertu batekin. 

