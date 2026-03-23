Lucía Lacarra estrena en Bilbao un espectáculo sobre la Inteligencia Artificial
La compañía de la bailarina y coreógrafa zumaiarra pondrá en escena este fin de semana en el Teatro Arriaga "A.I. (Amalur Indarra)" , un espectáculo que aúna una coreografía de Juanjo Arqués y Matthew Golding, una sorprendente puesta en escena con el uso del láser y un audiovisual rodado en las Bardenas.
El teatro Arriaga de Bilbao acoge este viernes, 27 de marzo, el estreno de 'A.I. (Amalur Indarra)', el nuevo espectáculo de danza sobre la inteligencia artificial de Lucia Lacarra Ballet, la compañía liderada por la bailarina zumaiarra.
Según ha informado en una nota el teatro bilbaíno, la propuesta, que reflexiona acerca de los límites y los riesgos de la inteligencia artificial, incluye una "sorprendente puesta en escena con el empleo de láser, además de una vibrante película rodada en las Bardenas Reales".
Se trata de la segunda producción del Lucia Lacarra Ballet, tras 'Lost Letters' (2023). La coreografía ha sido creada esta vez por el murciano Juanjo Arqués y por el canadiense Matthew Golding, y a la pareja protagonista, formada por Lacarra y Golding, se suman otros ocho bailarines.
La representación se estrena este viernes, 27 de marzo, a las 19:30 horas, y ofrecerá otras dos funciones los días 28 y 29, a las 19:00 horas
En el apartado musical suenan obras de autores como Max Richter, Johann Johannsson, Samuel Barber, Hans Zimmer o Kjartan Sveinsson.
El precio de las entradas oscila entre los 24,50 y los 46,50 euros.
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