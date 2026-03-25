Cuatro miniseries camino de la pantalla, impulsadas por EITB

Los resultados de la iniciativa Formatu Txikiak, Talentu Berriak comenzarán a florecer a partir de otoño en la plataforma Primeran. Al calor del programa de EITB para impulsar la ficción seriada en euskara, ya se están rodando “Amarekin goxo goxo”, “Aloka(h)iru” e “Izaki pixka bat gardenak” y en abril comenzará el rodaje de “Estu”.

“Amarekin goxo goxo” Leire Albinarrate gidoilariak sortu du, 2deo Serieak Tabakaleraren programaren eskutik. Lander Otaolak eta Ane Nafarratek zuzendu dute sei ataleko seriea, eta antzeztaldea osatzen dute Aitziber Garmendia, Iñake Irastorza, Jon Plazaola, Sambou Diaby, Itziar Lazkano, Koldo Olabarri, Urko Olazabal, Lander Otaola eta Asier Hormaza aktoreek.

“Amarekin goxo goxo”, creada por Leire Albinarrate, es una serie desarrollada gracias al programa 2deo Serieak de Tabakalera. Está dirigida por Lander Otaola y Ane Nafarrate, y conforman el reparto de esta miniserie de seis capítulos Aitziber Garmendia, Iñake Irastorza, Jon Plazaola, Sambou Diaby, Itziar Lazkano, Koldo Olabarri, Urko Olazabal, Lander Otaola y Asier Hormaza.

La protagonista es Haizea (Aitziber Garmendia), una mujer de 35 años que tan solo cuenta con su madre, hasta que esta se harta de ella y la abandona. Incapaz de vivir sola, empezará a ver a su madre en todas partes.

“Aloka(h)iru”, por su parte, está dirigida por Alba Lozano y Nitya López, y su elenco lo conforman Nerea Sanz, Izaro Nieto, Lorea Intxausti, Arnatz Puertas, Dorleta Urretabizkaia, Kepa Errasti, Leire López, Asier Hernández y Alvar Gordejuela.

Tres amigas comparten piso en el Casco Viejo de Bilbao. Tienen un mes para dejar la casa, y deciden sacarle partido a la situación montando tres negocios clandestinos dentro del piso.

Iñigo Sbeltza es el guionista, director y productor de “Izaki pixkat gardenak”, una colección de seis historias autoconclusivas que comparten un elemento, los fantasmas. En esta propuesta participan, entre otros, Jon Plazaola, Patricia Urrutia, Martxelo Rubio, Olatz Beobide, Erika Olaizola, Ainhoa Aierbe, Iñigo Aranburu, Mikel Losada o Ylenia Baglietto.

Finalmente, el colectivo Arriguri arrancará en las próximas semanas el rodaje de “Estu”, producción de seis capítulos ambientada en un nuevo confinamiento marcado por el control digital y la distancia social.

Todas estas series se estrenarán en la plataforma Primeran a partir del próximo otoño.