Tabakalera reivindica la observación pausada y atenta
"Strong back, soft front" es una exposición de collages y vídeos de Maite González Martínez, comisariada por Iñigo Villafranca Apesteguia.
La colección, que propone "otra forma de mirar", se podrá visitar hasta el 2 de marzo en el centro donostiarra.
Te puede interesar
"El espíritu de Bizkaia", en el Museo de Arte Sacro de Bilbao
La exposición "El espíritu de Bizkaia. Representaciones de la identidad social y religiosa en el cambio de siglo (1870-1936)" supone "un viaje por la espiritualidad del territorio"
Fallece el pintor Iñaki García Ergüin
El pintor bilbaíno, discípulo de José Lorenzo Solís, creó el grupo Emen en 1966 junto a José María de Ucelay y Agustín Ibarrola, entre otros. Ha fallecido a los 91 años.
La entrada al Museo de Navarra será gratuita hasta el 1 de marzo
Tras finalizar la primera fase de obras de adecuación del edificio, las cuatro plantas de la colección permanente vuelven a estar a disposición de las y los visitantes.
"Artes de la Tierra" llena de plantas el Guggenheim Bilbao
El Museo Guggenheim de la capital de Bizkaia expone más de un centenar de nuevas obras en 'Artes de la Tierra', dedicada al arte vinculado con la naturaleza y la tierra, que se podrá visitar del 5 de diciembre al 3 de mayo.
Arranca la XIV edición de FIG Bilbao, Festival Internacional del Grabado y Arte sobre Papel
El encuentro tendrá lugar entre el 27 al 30 de noviembre, en el Euskalduna. Taiwán es el país invitado de este año, en el encuentro que muestra la situación actual y las tendencias de la gráfica contemporánea.
Artium coloca un cartel de Raisa Álava en la biblioteca dedicada a los públicos más jóvenes
Raisa Álava (Zuatza, 1990) ha creado expresamente "Nomen Omen" para su instalación en el museo vitoriano.
Reinauguran el museo Bonnat-Helleu con la presencia del alcalde de Baiona, la ministra francesa de Cultura y su homóloga vasca
A la reinauguración oficial han asistido, entre otros, la ministra francesa de Cultura Rachida Dati, el alcalde de Baiona Jean-René Etchegaray y la consejera vasca de Cultura Ibone Bengoetxea. Los trabajos de reforma del museo han durado casi 15 años y han costado 29 millones de euros. El museo ha duplicado su superficie hasta los 4.000 metros cuadrados, y actualmente cuenta con casi 7.000 obras de arte
La nueva 'cara' del Museo Bonnat-Helleu de Baiona tras 14 años de reforma
Las obras de renovación y ampliación del museo, que ha sido reinaugurado hoy, han tenido un coste 29 millones de euros. El museo cerró sus puertas al público en abril de 2011 para facilitar su reestructuración y duplicar su superficie, de 2000 a 4000 metros cuadrados.
Artium abre la exposición "La tierra no será poseída", de Marwa Arsanios
El museo gasteiztarra expone en su Sala A1 la exposición de la actriz estadounidense de origen libanés, que se podrá visitar hasta el 12 de abril de 2026.