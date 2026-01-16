Exposición
Tabakalera reivindica la observación pausada y atenta

"Strong back, soft front" Maite González Martínezen erakusketa Tabakaleran
18:00 - 20:00
"Strong back, soft front" es una exposición de collages y vídeos de Maite González Martínez, comisariada por Iñigo Villafranca Apesteguia. 

La colección, que propone "otra forma de mirar", se podrá visitar hasta el 2 de marzo en el centro donostiarra. 

Tabakalera Donostia-San Sebastián Arte

X