Erakusketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Behaketa patxadatsu eta arretatsuaren aldarrikapena, Tabakaleran

"Strong back, soft front" Maite González Martínezen erakusketa Tabakaleran
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

"Strong back, soft front" Maite González Martínezen bideo eta collageen erakusketa Iñigo Villafranca Apesteguiak komisariotu du. 

Martxoaren 2ra arte egongo da ikusgai, "begiratzeko beste modu bat" proposatzen duen bilduma Donostiako zentroan. 

Tabakalera Donostia Artea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X