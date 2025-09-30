24 bertsolaris se enfrentarán, a partir del primer recital el 8 de noviembre en Bidart, en Xilaba, el Campeonato de Zuberoa, Lapurdi y Nafarroa Beherea de bertsolaris. Este año, el lema será “Bideek bidea”.

Los y las participantes son Aitor Servier, Battitt Crouspeyre, Beñat Larroy, Bittor Thicoïpe, Elixabet Etxandi, Haira Aizpurua, Haize Lekuona, Irantzu Idoate, Irati Alcantarilla, Joanes Etxebarria, Johaine Sarraillet, Josu Txoperena, Karlos Aizpurua, Maddalen Arzallus, Maddi Ane Toperena, Miren Artetxe, Mizel Mateo, Nahia Sasco, Oier Urrezti, Patxi Iriart, Pettan Prebende, Ramuntxo Christy, Xan Alkhat y Xermin Camblong.

El camino comenzará el 8 de noviembre en Bidarte, y pasará por Domintxaine, Ainhoa, Ligi, Aiherra, Muskildi, Hiriburu, Baigorri y Bardoze, antes de llegar el 31 de enero al Jai Alai de Donibane Lohizune.

En la primera fase, se realizarán cuatro sesiones; en la segunda dos, con 18 bertsolaris; la seminfinal enfrentará a 12 bertsolaris; y el día de la final cantarán seis bertsolaris.

Las entradas ya están a la venta en bertsosarrerak.eus