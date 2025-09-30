Xilaba comenzará el 8 de noviembre, y terminará el 31 de enero, en Donibane Lohizune
24 bertsolaris se medirán durante diez recitales, seis de los cuales se clasificarán para la final.
24 bertsolaris se enfrentarán, a partir del primer recital el 8 de noviembre en Bidart, en Xilaba, el Campeonato de Zuberoa, Lapurdi y Nafarroa Beherea de bertsolaris. Este año, el lema será “Bideek bidea”.
Los y las participantes son Aitor Servier, Battitt Crouspeyre, Beñat Larroy, Bittor Thicoïpe, Elixabet Etxandi, Haira Aizpurua, Haize Lekuona, Irantzu Idoate, Irati Alcantarilla, Joanes Etxebarria, Johaine Sarraillet, Josu Txoperena, Karlos Aizpurua, Maddalen Arzallus, Maddi Ane Toperena, Miren Artetxe, Mizel Mateo, Nahia Sasco, Oier Urrezti, Patxi Iriart, Pettan Prebende, Ramuntxo Christy, Xan Alkhat y Xermin Camblong.
El camino comenzará el 8 de noviembre en Bidarte, y pasará por Domintxaine, Ainhoa, Ligi, Aiherra, Muskildi, Hiriburu, Baigorri y Bardoze, antes de llegar el 31 de enero al Jai Alai de Donibane Lohizune.
En la primera fase, se realizarán cuatro sesiones; en la segunda dos, con 18 bertsolaris; la seminfinal enfrentará a 12 bertsolaris; y el día de la final cantarán seis bertsolaris.
Las entradas ya están a la venta en bertsosarrerak.eus
Más noticias sobre bertsolarismo
La final del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris será el 20 de diciembre de 2026 en Pamplona
El Campeonato comenzará en septiembre de 2026, y finalizará el 20 de diciembre. Antes, entre septiembre de este año y marzo del año próximo, se celebrarán los campeonatos de Bizkaia, Navarra, Araba y Xilaba, en Iparralde.
El Campeonato de Navarra de Bertsolaris comenzará el 4 de octubre y terminará el 29 de noviembre, en el Navarra Arena
24 bertsolaris participarán en los ocho recitales del Campeonato, entre los que se encuentran el vigente campeón Julio Soto y los anteriores campeones Julen Zelaieta y Saioa Alkaiza.
El Campeonato de Bizkaia de Bertsolaris comenzará en Urduliz y terminará en La Casilla, en Bilbao
Nerea Ibarzabal, ganadora de los dos últimos campeonatos, ha decidido no participar este año. Las semifinales se jugarán a doble vuelta; en la primera vuelta habrá tres recitales, y en la segunda dos.
Fallece el bertsolari y pastor Mixel Aire
Hijo de Fernando Aire Etxart, "Xalbador", tenía 80 años. Participo tres veces en el campeonato nacional de bertsolaris, y ganó tres veces el de Navarra. Era el padre de las tres miembros del trío de voces Aire Ahizpak.
Martín: ''Siento una especie de tranquilidad por haber tenido la suerte de vivir un día como este'
ETB ha estado con Alaia Martín la mañana siguiente a haber logrado la txapela del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa. La bertsolari de Oiartzun ha hablado tanto sobre las sensaciones de ayer como sobre sus planes de futuro.
Alaia Martín gana la final del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa
La bertsolari de Oiartzun se ha enfrentado a Beñat Gaztelumendi en el último cara a cara. Oihana Iguaran, Ane Labaka, Aner Peritz, Nerea Elustondo, Andoni Rekondo y Eneritz Artetxe han sido los siguientes en la clasificación.
Oda a la amistad en el bertso final de Alaia Martín: ''Elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu''
Alaia Martín ha ganado la final del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa. La bertsolari de Oiartzun se ha enfrentado a Beñat Gaztelumendi en el último cara a cara. Oihana Iguaran, Ane Labaka, Aner Peritz, Nerea Elustondo, Andoni Rekondo y Eneritz Artetxe han sido los siguientes en la clasificación
Todo listo en Illunbe para la final del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa de este sábado
A partir de las 17:00 horas ocho bertsolaris se medirán en la final del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa, en Donostia. Se podrá seguir en directo en ETB1 y eitb.eus.
Todo preparado para la final del Campeonato de Gipuzkoa de Bertsolaris del sábado
El sábado, 14 de diciembre, se disputará en el Donostia Arena la final del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa. Los ocho finalistas han presentando hoy la final del sábado y han explicado cómo están viviendo estos últimos días.