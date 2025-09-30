Campeonato
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Xilaba comenzará el 8 de noviembre, y terminará el 31 de enero, en Donibane Lohizune

24 bertsolaris se medirán durante diez recitales, seis de los cuales se clasificarán para la final. 

Amets-arzallus-xilaba Argazkia: Bertsozale Elkartea

Amets Arzallus, campeón de Xilaba 2021, no participará en esta edición

Euskaraz irakurri: Xilaba azaroaren 8an hasi, eta urtarrilaren 31n amaituko da, Donibane Lohizunen
author image

Natxo Velez | EITB

Última actualización

24 bertsolaris se enfrentarán, a partir del primer recital el 8 de noviembre en Bidart, en Xilaba, el Campeonato de Zuberoa, Lapurdi y Nafarroa Beherea de bertsolaris. Este año, el lema será “Bideek bidea”.

Los y las participantes son Aitor Servier, Battitt Crouspeyre, Beñat Larroy, Bittor Thicoïpe, Elixabet Etxandi, Haira Aizpurua, Haize Lekuona, Irantzu Idoate, Irati Alcantarilla, Joanes Etxebarria, Johaine Sarraillet, Josu Txoperena, Karlos Aizpurua, Maddalen Arzallus, Maddi Ane Toperena, Miren Artetxe, Mizel Mateo, Nahia Sasco, Oier Urrezti, Patxi Iriart, Pettan Prebende, Ramuntxo Christy, Xan Alkhat y Xermin Camblong.

El camino comenzará el 8 de noviembre en Bidarte, y pasará por Domintxaine, Ainhoa, Ligi, Aiherra, Muskildi, Hiriburu, Baigorri y Bardoze, antes de llegar el 31 de enero al Jai Alai de Donibane Lohizune.

En la primera fase, se realizarán cuatro sesiones; en la segunda dos, con 18 bertsolaris; la seminfinal enfrentará a 12 bertsolaris; y el día de la final cantarán seis bertsolaris.

Las entradas ya están a la venta en bertsosarrerak.eus 

Bertsolaritza Iparralde

Más noticias sobre bertsolarismo

Cargar más