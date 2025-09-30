Txapelketa
Xilaba azaroaren 8an hasi, eta urtarrilaren 31n amaituko da, Donibane Lohizunen

24 bertsolarik hartuko dute parte, hamar saiotan, eta horietako sei arituko dira finalean.
Amets-arzallus-xilaba Argazkia: Bertsozale Elkartea

Amets Arzallus, 2021eko Xilabako txapelduna, ez da oraingoan lehiatuko.

author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

24 bertsolarik abiatuko dute, azaroaren 8an Bidarten, Xilaba Zuberoa, Lapurdi eta Nafarroa Behereko bertsolari txapelketa. 'Bideek bidea' izango da edizio honetako leloa.

Aitor Servier, Battitt Crouspeyre, Beñat Larroy, Bittor Thicoïpe, Elixabet Etxandi, Haira Aizpurua, Haize Lekuona, Irantzu Idoate, Irati Alcantarilla, Joanes Etxebarria, Johaine Sarraillet, Josu Txoperena, Karlos Aizpurua, Maddalen Arzallus, Maddi Ane Toperena, Miren Artetxe, Mizel Mateo, Nahia Sasco, Oier Urrezti, Patxi Iriart, Pettan Prebende, Ramuntxo Christy, Xan Alkhat eta Xermin Camblong arituko dira nor baino nor gehiago.  

Bidea azaroaren 8an hasiko da, Bidarten, eta Domintxaine, Ainhoa, Ligi, Aiherra, Muskildi, Hiriburu, Baigorri eta Bardoze igaroko ditu, urtarrilaren 31n Donibane Lohizuneko Jai Alaira iristeko.

Lehen fasean, lau saio izango dira; bigarren faseak hiru saio izango ditu, 18 bertsolarirekin; finalaurrekoetara 12 bertsolari sailkatuko dira; eta final egunean sei bertsolari lehiatuko dira.

Sarrerak salgai daude bertsosarrerak.eus atarian. 

