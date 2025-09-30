Xilaba azaroaren 8an hasi, eta urtarrilaren 31n amaituko da, Donibane Lohizunen
24 bertsolarik abiatuko dute, azaroaren 8an Bidarten, Xilaba Zuberoa, Lapurdi eta Nafarroa Behereko bertsolari txapelketa. 'Bideek bidea' izango da edizio honetako leloa.
Aitor Servier, Battitt Crouspeyre, Beñat Larroy, Bittor Thicoïpe, Elixabet Etxandi, Haira Aizpurua, Haize Lekuona, Irantzu Idoate, Irati Alcantarilla, Joanes Etxebarria, Johaine Sarraillet, Josu Txoperena, Karlos Aizpurua, Maddalen Arzallus, Maddi Ane Toperena, Miren Artetxe, Mizel Mateo, Nahia Sasco, Oier Urrezti, Patxi Iriart, Pettan Prebende, Ramuntxo Christy, Xan Alkhat eta Xermin Camblong arituko dira nor baino nor gehiago.
Bidea azaroaren 8an hasiko da, Bidarten, eta Domintxaine, Ainhoa, Ligi, Aiherra, Muskildi, Hiriburu, Baigorri eta Bardoze igaroko ditu, urtarrilaren 31n Donibane Lohizuneko Jai Alaira iristeko.
Lehen fasean, lau saio izango dira; bigarren faseak hiru saio izango ditu, 18 bertsolarirekin; finalaurrekoetara 12 bertsolari sailkatuko dira; eta final egunean sei bertsolari lehiatuko dira.
Sarrerak salgai daude bertsosarrerak.eus atarian.
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finala 2026ko abenduaren 20an izango da, Iruñean
2026ko irailean hasi eta abenduaren 20an amaituko da Bertsolari Txapelketa Nagusia datorren urtean. Lehenago, aurtengo irailetik 2026ko martxora bitartean, Bizkaiko, Nafarroako eta Arabako Txapelketak eta Xilaba Ipar Euskal Herrikoa jokatuko dira.
Nafarroako Bertsolari Txapelketa urriaren 4an hasi eta azaroaren 29an amaituko da, Nafarroa Arenan
24 bertsolarik kantatuko dute Txapelketako zortzi saioetan, tartean Julen Zelaieta, Julio Soto eta Saioa Alkaiza txapeldunek.
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa Urdulizen hasi eta Bilbon, Casillan, bukatuko da
Nerea Ibarzabal Bizkaiko azken bi txapelketen irabazleak parte ez hartzea erabaki du. Finalaurrekoak bi bueltatara jokatuko dira oraingoan: lehenengoan hiru saio izango dira, eta bigarrenean bi.
Mixel Aire bertsolari eta artzaina zendu da
Fernando Aire Etxart "Xalbador"en semea zenak 80 urte zituen. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusian hirutan hartu zuen parte, eta hiru aldiz irabazi zuen Nafarroakoa. Aire Ahizpak abeslari hirukoteko kideen aita zen.
Martin: ''Lasaitasun bat bezala daukat, zorte handia delako horrelako egun bat bizitzeko aukera izatea''
Gipuzkoako bertsolari txapeldun gisa lehen orduak igaro ditu jada Alaia Martinek. Oiartzunen hitzordua izan du goizean ETBrekin, eta atzoko sentsazioei buruz zein etorkizunerako planei buruz aritu da.
Alaia Martinek irabazi du Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finala
Oiartzuarrak Beñat Gaztelumendiren kontra jokatu du azken buruz burukoa. Oihana Iguaran, Ane Labaka, Aner Peritz, Nerea Elustondo, Andoni Rekondo eta Eneritz Artetxe izan dira hurrengoak sailkapenean.
Laguntasunari eskaini dio azken agurra Alaia Martinek: ''Elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu''
Gipuzkoako zortzi finalistak, gaurko finalerako prest
Gaur izango da Donostian Gipuzkoako Bertsolari Txapelketaren finala, 17:00etatik aurrera. ETB1en eta eitb.eus-en zuzenean jarraitu ahalko da.
Dena prest, larunbateko Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finalerako
Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finala jokatuko da larunbatean, abenduaren 14an, Donostia Arenan. Zortzikote finalista bertan izan da gaur, larunbateko saioa aurkezten, eta azaldu dute nola bizi dituzten azken egun hauek.