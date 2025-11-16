Estos son los ocho bertsolaris que actuarán en la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra de 2025

Finalizadas todas las semifinales del Campeonato de Bertsolaris de Navarra 2025, ya se conoce quiénes cantarán a finales de mes en la final que se disputará en el Navarra Arena.

Tres de los bertsolaris han pasado directamente tras ganar sus semifinales, y los otro cinco por puntuación.

Estos son, por tanto, los ocho bertsolaris que competirán el 29 de noviembre, a partir de las 17:00 horas en en Navarra Arena de Pamplona:

1. Joanes Illarregi Marzol

2. Julio Soto Ezkurdia

3. Xabat Illarregi Marzol

4. Eneko Lazkoz Martinez

5. Sayo Alkaiza Guallar

6. Ekhiñe Zapiain Arlegi

7. Sarai Robles Vitas

8. Eki Mateorena Zozaia

Es la primera vez que la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra se disputará en el Navarra Arena. Ainhoa Larretxea Agirre y Ander Aranburu Arriola actuarán como gai-jartzailes.

Las entradas están disponibles en bertsosarrerak.eus (25 euros la normal y 19 euros para los socios). La posibilidad de comprar entradas por Internet finalizará el 29 de noviembre a las 12:00 horas. A partir de ahí, solo se venderán entradas en taquilla hasta las 15:00 horas, si quedan.

Las puertas se abrirán a las 15:30 horas.