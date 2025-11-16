BERTSOLARITZA

Erabaki da 2025eko Nafarroako Bertsolari Txapelketako finaleko zortzikotea

Joanes Illarregik irabazi du Tafallako finalaurreko eta zuzenean sartu da finalera. Berarekin batera, Xabat Illarregi, Eneko Lazkoz, Saio Alkaiza, Ekhiñe Zapiain, Sarai Robles eta Eki Mateorena oholtzaratuko dira azaroaren 29an, Nafarroa Arenan.

Joanes Illarregi Tafallan
Tafallan jokatu den azken finalaurrekoan ateratako argazkia. Egilea: Bertsozale Elkartea
2025eko Nafarroako Bertsolari Txapelketako finalaurreko guztiak jokatuta, erabaki da nortzuk kantatuko dute hilaren amaieran Nafarroa Arenan jokatuko den finalean. Hiru bertsolari zuzenean igaro dira, euren finalaurrekoak irabazita, eta gainontzeko bostak puntuazioengatik.

Hauek dira, beraz, azaroaren 29an, 17:00etatik aurrera, Nafarroa Arenan lehian arituko diren zortzi bertsolariak:

1. Joanes Illarregi Marzol
2. Julio Soto Ezkurdia
3. Xabat Illarregi Marzol
4. Eneko Lazkoz Martinez
5. Saioa Alkaiza Guallar
6. Ekhiñe Zapiain Arlegi
7. Sarai Robles Vitas
8. Eki Mateorena Zozaia

Lehen aldia da Nafarroako Bertsolari Txapelketako finala Nafarroa Arenan jokatuko dena. Ainhoa Larretxea Agirre eta Ander Aranburu Arriola arituko dira gaijartzaile modura.

Sarrerak eskuragai dira bertsosarrerak.eus wegunean, 25 euroan arrunta eta 19 euroan bazkideentzat. Internet bidezko sarrerak erosteko aukera azaroaren 29an bukatuko da, 12:00etan. Hortik aurrera, sarrerarik geldituko balitz bakarrik salduko lirateke, lehiatilan, 15:00etatik aurrera. 

Ateak 15:30ean irekiko dira. 

