Estos son los ocho bertsolaris que disputarán la final del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia 2025

La final se disputará el 20 de noviembre a partir de las 17:00 horas en La Casilla de Bilbao. Las entradas están disponibles en la web www.bertsosarrerak.eus.

Euskaraz irakurri: Bizkaiko Bertsolari Txapelketa 2025: nortzuk dira finalistak
EITB

Última actualización

Una vez disputadas todas las seminifinales del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia, ya se conoce el nombre de los ocho finalistas. La gran final se disputará el 20 de noviembre en La Casilla de Bilbao.

Estos son los finalistas:

  • Aitor Bizkarra Ruiz
  • Aitor Etxebarriazarraga Gabiola
  • Jone Uria Albizuri
  • Xabat Galletebeitia Abaroa
  • Onintza Enbeita Maguregi
  • Oihana Bartra Arenas
  • Txaber Altube Sarrionandia
  • Gorka Pagonabarraga Agorria

Bizkaia Bertsolaritza

