Una vez disputadas todas las seminifinales del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia, ya se conoce el nombre de los ocho finalistas. La gran final se disputará el 20 de noviembre en La Casilla de Bilbao.

Estos son los finalistas:

Aitor Bizkarra Ruiz

Aitor Etxebarriazarraga Gabiola

Jone Uria Albizuri

Xabat Galletebeitia Abaroa

Onintza Enbeita Maguregi

Oihana Bartra Arenas

Txaber Altube Sarrionandia

Gorka Pagonabarraga Agorria

La final se disputará el 20 de noviembre a partir de las 17:00 horas en La Casilla de Bilbao. Las entradas están disponibles en la web www.bertsosarrerak.eus.