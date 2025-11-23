Estos son los ocho bertsolaris que disputarán la final del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia 2025
La final se disputará el 20 de noviembre a partir de las 17:00 horas en La Casilla de Bilbao. Las entradas están disponibles en la web www.bertsosarrerak.eus.
Una vez disputadas todas las seminifinales del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia, ya se conoce el nombre de los ocho finalistas. La gran final se disputará el 20 de noviembre en La Casilla de Bilbao.
Estos son los finalistas:
- Aitor Bizkarra Ruiz
- Aitor Etxebarriazarraga Gabiola
- Jone Uria Albizuri
- Xabat Galletebeitia Abaroa
- Onintza Enbeita Maguregi
- Oihana Bartra Arenas
- Txaber Altube Sarrionandia
- Gorka Pagonabarraga Agorria
La final se disputará el 20 de noviembre a partir de las 17:00 horas en La Casilla de Bilbao. Las entradas están disponibles en la web www.bertsosarrerak.eus.
Te puede interesar
Todo listo para la final
Xabat Illarregi, Sarai Robles, Julio Soto, Joanes Illarregi, Eneko Lazkoz, Ekhiñe Zapiain, Saioa Alkaiza y Eki Mateo participarán el 29 de noviembre en la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra.
Estos son los ocho bertsolaris que actuarán en la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra de 2025
Joanes Illarregi ha ganado la semifinal de Tafalla y ha pasado directamente a la final. Joanes Illarregi, Xabat Illarregi, Eneko Lazkoz, Saioa Alkaiza, Ekhiñe Zapiain, Sarai Robles y Eki Mateorena compartirán escenario el 29 de noviembre en el Navarra Arena de Pamplona.
12 bertsolaris esperan a la última vuelta de las semifinales en el Campeonato de Bizkaia
Aissa Intxausti, Aitor Bizkarra, Aitor Etxebarriazarraga, Ibai Amillategi, Onintza Enbeita y Unai Mendiburu se medirán en Bermeo el 15 de noviembre, mientras que Gorka Pagonabarraga, Imanol Uria, Jone Uria, Oihana Bartra, Txaber Altube y Xabat Galletebeitia lo harán en Markina-Xemein el día 22.
Comienza el Campeonato de Bertsolaris de Navarra
Ha comenzado el Campeonato de Bertsolari de Navarra, en la Kultur Etxea de Burguete. Seis bertsolaris han dado comienzo el escenario a la edición de este año. El campeonato se disputará del sábado al 29 de noviembre y contará con la participación de 24 bertsolaris. Habrá ocho sesiones en otros tantos municipios. El campeonato finalizará en el Navarra Arena.
Xilaba comenzará el 8 de noviembre, y terminará el 31 de enero, en Donibane Lohizune
24 bertsolaris se medirán durante diez recitales, seis de los cuales se clasificarán para la final.
La final del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris será el 20 de diciembre de 2026 en Pamplona
El Campeonato comenzará en septiembre de 2026, y finalizará el 20 de diciembre. Antes, entre septiembre de este año y marzo del año próximo, se celebrarán los campeonatos de Bizkaia, Navarra, Araba y Xilaba, en Iparralde.
El Campeonato de Navarra de Bertsolaris comenzará el 4 de octubre y terminará el 29 de noviembre, en el Navarra Arena
24 bertsolaris participarán en los ocho recitales del Campeonato, entre los que se encuentran el vigente campeón Julio Soto y los anteriores campeones Julen Zelaieta y Saioa Alkaiza.
El Campeonato de Bizkaia de Bertsolaris comenzará en Urduliz y terminará en La Casilla, en Bilbao
Nerea Ibarzabal, ganadora de los dos últimos campeonatos, ha decidido no participar este año. Las semifinales se jugarán a doble vuelta; en la primera vuelta habrá tres recitales, y en la segunda dos.
Fallece el bertsolari y pastor Mixel Aire
Hijo de Fernando Aire Etxart, "Xalbador", tenía 80 años. Participo tres veces en el campeonato nacional de bertsolaris, y ganó tres veces el de Navarra. Era el padre de las tres miembros del trío de voces Aire Ahizpak.