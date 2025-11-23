Txapelketa
Hau da 2025eko Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finaleko zortzikotea

Abenduaren 20an jokatuko da finala, 17:00etan, Bilbon, Casillan. Sarrerak www.bertsosarrerak.eus atarian daude eskuragai.

EITB

Azken eguneratzea

2025eko Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalaurreko guztiak jokatuta, argi dago jada nortzuk kantatuko duten abenduaren 20an Bilbon, Casillan, jokatuko den finalean. Hiru bertsolari zuzenean igaro dira, euren finalaurrekoak irabazita, eta gainerako bostak puntuazioengatik.

Hauek dira lehian arituko diren zortzi bertsolariak:

  • Aitor Bizkarra Ruiz
  • Aitor Etxebarriazarraga Gabiola
  • Jone Uria Albizuri
  • Xabat Galletebeitia Abaroa
  • Onintza Enbeita Maguregi
  • Oihana Bartra Arenas
  • Txaber Altube Sarrionandia
  • Gorka Pagonabarraga Agorria

Finala, esan bezala, abenduaren 20an jokatuko da, 17:00etan, Casillan. Sarrerak www.bertsosarrerak.eus atarian daude jada eskuragai. 

Bizkaia Bertsolaritza

